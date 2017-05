Logra Silvano Aureoles recursos adicionales para vivienda

· El Gobernador del Estado anuncia que se realizará un ajuste al presupuesto para incrementar la atención a la demanda de vivienda.





· Entrega 26 casas nuevas a trabajadoras y trabajadores del volante y adelanta que su reto es favorecer con al menos mil viviendas a este gremio.



· Firman IVEM y Conavi convenio sin precedente para apoyar la construcción de vivienda con un fondo de 28.5 mdp.



La Nueva Aldea, mpio. de Morelia

El Gobernador Constitucional, Silvano Aureoles Conejo, anunció este jueves que realizará un ajuste al presupuesto estatal para ampliar los programas de vivienda para las familias de escasos recursos, derivado de los recursos extraordinarios que gestionó ante la Federación



Al hacer entrega de 26 nuevas viviendas a trabajadoras y trabajadores del volante en el fraccionamiento La Nueva Aldea II, el mandatario estatal reconoció que una de las demandas más sentidas de las familias es contar con un patrimonio digno, de ahí su interés de impulsar este tema que además de dar tranquilidad a los beneficiarios, genera empleo y dinamiza la economía.



Aureoles Conejo señaló que su reto es que durante su Gobierno se entreguen al menos mil viviendas al gremio transportista y materializar los subsidios y programas para que las y los elementos de la Policía Michoacán también se favorezcan con estos esquemas.



El jefe del Ejecutivo estatal recordó que en el primer trimestre de 2017 creció en un 40 por ciento la creación de empleos formales en el estado y aunado a que en Semana Santa los principales destinos turísticos del estado registraron una ocupación hotelera del 100 por ciento, “eso refleja el crecimiento de la economía en Michoacán”, lo cual apunto, no hubiera sido posible sin el esfuerzo coordinado con la Federación y los municipios para atender el tema de la seguridad, que incide en la recuperación de la confianza para las inversiones y en el desarrollo de la economía.



De acuerdo a Yesmin Sánchez Huerta, directora general del Instituto de Vivienda del Estado (IVEM), en estas 26 viviendas correspondientes a una primera etapa del programa conjunto Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para la Vivienda, y del programa estatal “Ésta es Tu Casa”, se invirtieron 9.1 millones de pesos con subsidio federal, estatal y crédito del IVEM.



Además, estas viviendas materializan el compromiso de campaña del Gobernador Silvano Aureoles de acercar al gremio transportista facilidades para la adquisición de patrimonio, debido a que este sector difícilmente cuenta con prestaciones que le garanticen este tipo de servicios.



En este marco, el Gobernador firmó como testigo de honor el convenio signado por la directora del IVEM, Yesmin Sánchez Huerta y Jorge León Wolpert Kuri, director general de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), con el cual Michoacán recibirá 28.5 millones de pesos de orden federal -cifra sin precedente-, para apoyar en la modalidad de autoproducción de vivienda, a atender las necesidades de vivienda de trabajadores no afiliados a los institutos de seguridad social.



Al respecto, el titular de la Conavi, Jorge León Wolpert, resaltó que es la primera vez que el organismo signa un convenio con el Gobierno de Michoacán, y éste acuerdo no sólo favorecerá a las familias que carecen de seguridad social y otras prestaciones, sino también entran recursos del Infonavit.



De dicho recurso, 6.5 millones de pesos se destinarán en 100 acciones de vivienda para las y los transportistas, apuntó y mostró su disposición de respaldar al Gobernador Silvano Aureoles para facilitar el acceso de las familias más vulnerables a este tipo de esquemas.



María del Carmen Aguilar Gallegos, beneficiaria y representante de la Unión Mutualista de la Terminal de Autobuses de Morelia, reconoció y agradeció al mandatario Aureoles Conejo por “cumplir con su palabra y su don de compromiso. Ahora ya tenemos la tranquilidad de un patrimonio”.



Fueron testigos de la entrega de estas viviendas, el secretario de Desarrollo Territorial, Urbano y Movilidad, Sergio Adem Argueta; el delegado de la Sedatu en Michoacán, Alfredo Fernández Peri; el secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez; el coordinador de la Comisión Coordinadora del Transporte en el estado, Marco Antonio Lagunas Vázquez; los presidentes municipales de Nahuatzen y Huaniqueo, Miguel Prado Morales y Heriberto Ambris Tovar, respectivamente; además de líderes y trabajadores de la Ruta Rosa, la Unión Mutualista de la Terminal de Autobuses de Morelia, Taxi Radio Central, por mencionar algunos.