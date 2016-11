Lleva a municipios módulos informativos sobre violencia de género

-Desarrollan primer panel “Eliminación de violencia contra la mujer”

Elena Rojas, Zamora

El 75 por ciento de las mujeres ha sufrido violencia de género en alguna etapa de su vida, pero lamentablemente algunas lo ven como una situación normal, o bien no saben ante qué instancias acudir, cómo afrontar la situación, o les da vergüenza el qué dirán. Ante ello la Secretaría de salud, a través de la Jurisdicción Sanitaria N° 2 acercará a los 21 municipios de esta región módulos de información, orientación y manejo sobre violencia de género, informó Jorge Zalpa Morales, jefe de la demarcación sanitaria.

Esto trascendió en el marco del panel de la eliminación de violencia contra la mujer que se realizó ayer en el Teatro Obrero en conmemoración al pasado 25 de noviembre. Participaron 5 panelistas nacionales que ofrecieron diversas conferencias enfocadas al tema, desde tipos de violencia y factores que la ocasionan, entre otros.

Cientos de jóvenes de 11 universidades de esta región se dieron cita en este acto encabezado por el presidente municipal de Zamora, José Carlos Lugo, así como por Giuliana Bugarini Torres, directora del Instituto de la Juventud de Michoacán. También estuvo presente Víctor Villanueva Hernández, visitador de la CEDH y representantes de diversas universidades.

Zalpa Morales agregó que con las universidades están trabajando en la conformación de 11 comités de jóvenes para que sean promotores de la prevención de la salud y de la erradicación de conductas dañinas físicas y emocionales que puedan repercutir en la salud como lo es la violencia.

A los comités los capacitarán sobre diversos temas de salud y de prevención, para que sean portadores del mensaje a los jóvenes de la institución que representen, “si tenemos jóvenes preparados se les facilitará la comunicación entre ellos”.

Y es que, dijo, “promoviendo la participación de la gente y conformando grupos organizados que informen sobre los diversos problemas sociales y de salud, se podrá generar una mayor conciencia en materia preventiva“.

Añadió que es multifactorial la problemática de violencia hacia la mujer, pero sobre todo tiene su origen en situaciones culturales, “no solamente se da en las escuelas con el denominado bullying, sino también en el noviazgo e inclusive violencia institucional. Es necesario frenar estas conductas antisociales, porque incluso cuando no se sabe detectar a tiempo o la persona no quiere reconocer que está siendo violentada, puede esta situación sobrepasar los límites y en el peor de los casos hasta perder la vida”, concluyó.



Numeraria

9 am a 1 pm horario en que se desarrolló el panel