Llegó a mil 300 pesos costo de licencias de manejo para automovilistas

-Documentos para motociclistas rondarán sobre los 500 pesos

-Es el precio de los plásticos por una vigencia de 2 años

-Piden a ciudadanos acudir a temprana hora para no quedarse sin recibir ficha para trámite



Oscar De La Rosa, Zamora

El precio del costo de la licencia de manejo llegó a los mil 300 pesos por un plazo de vigencia de 2 años, para el caso de quienes son automovilistas. Para los motociclistas el costo del documento oscilará sobre los 500 pesos, de acuerdo a las actualizaciones efectuadas en la tarifa de precios de la Administración de Rentas.

“Consideramos que no es un incremento que se haya disparado de manera importante en relación a años pasados porque fue con base en una inflación anual de precios. Desde la Secretaría de Finanzas se procuró que los aumentos no pegarán de manera importante en los bolsillos de los michoacanos”, puntualizó Israel Peña Cárdenas, titular de la dependencia.

Comentó que la licencia de manejo mantiene los candados de seguridad, así como el chip correspondiente para almacenar información relacionada con la unidad en caso de que los conductores sufran algún percance carretero y requieran de una atención especializada para evitar perjuicios legales.

Indicó que la licencia de manejo es un documento importante para que los conductores puedan comprobar que están aptos para conducir la unidad respectiva en el caso de que sean retenidos en algún operativo aplicado por autoridades de Tránsito Estatal o Municipal.

“Es importante que las personas que soliciten este documento acudan desde temprana hora para no quedarse sin recibir la ficha correspondiente para el trámite. Ofrecemos la atención de ese servicio hasta 50 habitantes en forma diaria”, subrayó.

Finalmente dijo que para el trámite de la licencia de manejo deben acudir al módulo instalado en la calle Madero, en conocida plaza comercial. Antes de llegar a hacer el trámite es necesario que presenten el examen de manejo, que es ofrecido en el municipio de Jacona.



Numeraria

50 personas atienden diariamente en módulo de licencias