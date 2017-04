Llegará primer desnudo al CRAM a través de espectáculo de danza contemporánea

-Ecléctico presenta “Marry Who”, obra sobre postura social de los matrimonios igualitarios

-El acceso es gratuito pero será restringido para adultos con criterio. Se trata de una extensión de la muestra estatal de danza contemporánea.

Elena Rojas, Zamora

El próximo miércoles 26 de Abril a partir de las 19 horas en el Foro multiescénico del Centro Regional de las Artes de Michoacán (CRAM), se presentará el espectáculo “Marry Who”, de la compañía “Ecléctico y bailarines invitados”, integrada por los danzantes profesionales Sergio Rojas e Israel Chavira, coordinadores del Encuentro coreográfico en tiempo real, el más importante de la región.

Se trata del primer espectáculo que ofrece este recinto con acceso restringido, pues sólo podrán ingresar adultos de manera gratuita con un amplio criterio. Toda vez que a través de este espectáculo dancístico se analiza la postura social mexicana de los matrimonios igualitarios, señaló Erick Alba, director del CRAM.

Dijo, “además de que el tema es polémico, también habrá un desnudo. Por lo tanto no podemos aceptar menores de edad. Esto va en la misma sintonía de lo que hemos estado presentando anteriormente con temas de impacto social como la obra Caborca, que abordó el accionar de las bandas delincuenciales y las afectaciones a los familiares de las víctimas”.

Este proyecto artístico es una extensión del Encuentro Estatal de Danza Contemporánea que tiene su sede en Morelia. Otras extensiones que forman parte del mismo se realizan en los municipios de Apatzingan, Uruapan y Jiquilpan, reveló.

Lamentó, “el arte contemporáneo michoacano se ha quedado un poco a la zaga, porque todavía es renuente a abordar ciertos temas. Queremos impulsar a estos grupos que si están atreviendo a proponer algo en torno a estos temas sociales e invitar a la gente al análisis de los mismos para crear públicos más pensantes, es decir, con un mayor criterio”.

Añadió, “respecto al espectáculo Marry Who, no se trata de defender, ni de atacar la unión homosexual, sino de exponerla como algo que existe en la actualidad a efecto de que el público pueda razonar sobre este fenómeno”.

Agregó, “en el CRAM queremos estar en sintonía con los tiempos que vivimos. Generalmente y en todo el mundo las instituciones gubernamentales siempre están atrasadas con respecto a los fenómenos sociales. La intención es dar un paso adelante en el reconocimiento a los fenómenos sociales y analizarlos y exponerlos a través del arte. Toda persona que tenga algo que decir de interés social y sepa cómo expresarlo tiene un espacio en el CRAM”.

Previamente ese mismo día de 4 a 6 y media de la tarde se hará una clase muestra sobre coreografía contemporánea. El taller gratuito se llama creación coreográfica inicial, desarrollo corporal creativo que imparten ambos bailarines. Está dirigido a maestros, coreógrafos y personas relacionadas con la danza.

Por otra parte añadió finalmente que hoy sábado 22 de Abril a las 7 pm en el teatro Obrero se presenta el espectáculo Cuervos, del grupo danzando la vida, integrado por jóvenes danzantes del CRAM quienes proyectaran diversas técnicas coreográficas. La entrada será gratuita.

