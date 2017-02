Llega a Zamora la obra de teatro Caborca

-Aborda el tema de la violencia y el narcotráfico

Elena Rojas, Zamora

Como parte de una gira por la zona Bajío centro Occidente, auspiciada por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, se presentará en esta ciudad el 1 y 2 de Febrero a las 20 horas en el estacionamiento del Centro Regional de las Artes de Michoacán (CRAM) la obra “Carborca” de la compañía Teatro en fuga, bajo la dirección de Andrea Salmerón Sanginés. Las funciones serán gratuitas.

“La obra trata sobre el secuestro y asesinato de una joven, perpetuado por el cartel local para forzar a su padre a cederles sus tierras. A través de esta obra se les da voz a todos los personajes que están involucrados con el secuestro, incluso gente muy cercana a la víctima”, explicó Salmerón Sanginés, durante una rueda de prensa acompañada por el elenco.

Añadió, “La gran división social que provocan los problemas de la población está basada en la ignorancia y en la intolerancia del otro. Si no somos capaces de ver a otras personas no hay manera de solucionar un problema que involucre a toda la sociedad”

Por su parte el actor Roberto Ríos “Raki” lamentó que se ha pervertido el tema del narco, por la tendencia televisiva, donde hay una apología del narco como héroe, como un elemento a aspirar, pues la mayoría de miniseries de la televisión hablan del narco sacando un provecho económico, “esta obra no hace eso”, recalcó.

“La problemática del narcotráfico reposa en la parte más débil que es el adicto, si no hubiera adictos no habría esta red que se sustenta en la corrupción y este país no estuviera en el primer lugar con este problema, que para abatirlo necesitamos una revolución de la consciencia. Caborca invita a ello de una manera sutil, directa, clara y poco coloquial para llegar a intimidad de los personajes que no tienen voz en este mundo de la idolatría del narco”, subrayó.

“Caborca es una ciudad del norte, que originalmente estaba tomada por el problema del narcotráfico. Todo problema social empieza en un problema ético, moral y de consciencia humana”, indicó.

El guion fue concebido por la dramaturga Paulina Barros Reyes Retana, quien no permite que se complete la historia, en tanto no habla el último personaje. Así son los problemas sociales: si no le damos voz a todos los actores, no podemos tener una visión general y por lo tanto no podemos atacar el problema”, explicaron.

“Una de las virtudes del texto de Reyes Retana es que expone a los personajes en sus propios juicios, contradicciones, en su propia cobardía, en su participación desde la omisión y la acción en este fenómeno de la violencia y de la corrupción en México. Por lo que nos topamos con seres humanos que develan su intimidad”, añadió Alfonso Cárcamo, actor.

La obra se estrenó en la UNAM el 5 de febrero del 2016. Se ha presentado en Querétaro, San Luis Potosí, Aguas Calientes, Guadalajara y próximamente estará en Pachuca, Hidalgo. Cabe señalar que Teatro en Fuga surgió en 2002. En 2013 se consolidó como una agrupación más seria con montajes de impacto social, “no hacemos teatro con una intención comercial, sino un teatro que refleje la actualidad del país y las cuestiones humanas”.

Finalmente Erick Alba, director del CRAM y periodista cultural, lamentó la falta de contemporaneidad del teatro mexicano, pues la mayoría de las puestas en escena son teatro clásico, “como una claudicación del teatro hacia sociedad, en algún momento México dejó en el olvido la temática contemporánea representada en el teatro, y que tiene que ver sobre todo, con la violencia que vivimos”.

“Por lo vale la pena tener una compañía de este nivel que aborda este tema con valentía y lo hace desde un ángulo de concientización, ya que nos hará sentir que todos somos parte del problema y de la solución”, concluyó.



Numeraria

6 actores en escena