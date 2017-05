Llega a la parte alta el torneo de la Liga Regional de Beisbol

Guillermo Ríos, Zamora

Atrabancada y sorpresiva jornada 10 de la Liga Regional de Beisbol de Zamora, donde equipos de la parte baja de la tabla dieron la campanada y lograron importantes resultados de cara al cierre del torneo.

Uno de los encuentros sorpresivos fue el de Cachorros de la Planta, quienes no habían ganado un solo encuentro en la temporada, ahora tocó suerte frente a las Águilas de Nahuatzen, donde el conjunto del Platanal se alzó con la victoria luego de un gran encuentro, cuando agonizaba el duelo los Cachorros sumaron una carrera más para quedarse con el score de 10 carreras contra 9.

Rojos de Jacona quienes comenzaron ganando el encuentro, en la entrada 7 lo ganaban 9-4, pero la reacción de los Aguiluchos de Sahuayo fue en la entrada 8, quienes produjeron 3 carreras para ir acercándose en el marcador, en la entrada 9 los Rojos no pudieron hacer más daño y todo lo dejaban a la suerte de su rival, quien produjo 3 carreras más y terminó llevándose el encuentro, cabe señalar que el juego en ocasiones se pudo color de hormiga luego de que ambas novenas en ocasiones se les pasaba de tono su vocabulario, por bien de todos no pasó a mayores y todo terminó sin incidentes.

Los Cardenales de Ario quedaron 1 -0 a Gavilanes de Atecucario, en un juego donde la polémica comenzó desde muy temprana hora, luego de que el ampáyer (según testigos) estaba cargadito hacia un solo lado, luego de 5 entradas, ambos equipos decidieron abandonar la contienda, dejando al equipo Cardenales con la victoria de 1 por 0.

En uno de los juegos que terminó sin incidentes y como debería de ser en todos lados, fue el de Torpedos de Zamora de René Rivera derrotaron a Los Guerreros de Sahuayo 8 carreras contra 4.

Con estos resultados los Torpedos de Zamora se van a la cima de la tabla con 8 ganados, 2 perdidos; en segundo sitio los Gavilanes de Atecucario con 7 ganados y tres perdidos; Cardenales de Ario con 6 ganados y 4 perdidos; Guerreros de Sahuayo con 5 ganados y 4 perdidos; Aguiluchos de Sahuayo con 5 ganados y 5 perdidos; Rojos de Jacona con 3 ganados, 1 empatado y un perdido; Águilas de Nahuatzen 3 ganados y 7 perdidos y por último los Cachorros de la Planta 1 ganado y 9 perdidos.

Los siguientes encuentros serán este domingo 14 de mayo, en la Unidad Deportiva el Chamizal, en el diamante “Francisco González Ibarra” a las 12:00 pm, Torpedos de Zamora recibe a los Cachorros de la Planta; en Jacona en el diamante “Ramón Puga Torres” de la Unidad Deportiva Lázaro Cárdenas, a las 13:00 hrs. Los Rojos de Jacona recibirán a los Cardenales de Ario; En Atecucario a las 14:00 hrs. Gavilanes de Atecucario vs Aguiluchos de Sahuayo y a las 2 de la tarde en el campo Olimpia de Sahuayo, Guerreros de Sahuayo medirán fuerzas ante su similar equipo de Águilas de Nahuatzen.