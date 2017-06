Llama Silvano Aureoles a Gobernadores a la unidad para mejorar condiciones a la labor de periodistas

· Firman integrantes de Conago, SEGOB y Junta de Gobierno convenio para unificar mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos.



· El Gobernador de Michoacán participa en Reunión de la Comisión Ejecutiva de Seguridad Pública de la Conferencia Nacional de Gobernadores.



Ciudad de México

El Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, hizo un llamado a sus homólogos de las entidades a la unidad para hacer frente al entorno en el que se encuentran buena parte de los comunicadores y periodistas de nuestro país.



“Mi gobierno condena cualquier tipo de agresión hacia las y los comunicadores y periodistas, ya que su trabajo es un pilar ineludible en la construcción de ciudadanía y consolidación de nuestra democracia”, expresó en el marco de la Reunión de la Comisión Ejecutiva de Seguridad Pública de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).



Lo anterior, al firmar junto con los jefes de los Ejecutivos estatales que conforman la Conago, el convenio para formalizar y unificar el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.



El documento se signó con la Junta de Gobierno de dicho mecanismo y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, como representante del Gobierno Federal.



El mandatario michoacano señaló que la problemática nacional exige que las medidas vayan acompañadas de una real legitimidad, lo que se logrará en la medida en que el gremio sea parte de la estrategia.



Cabe señalar que este convenio es para garantizar el desempeño de la importante labor de este sector y el ejercicio de sus derechos.



En el caso de Michoacán, Aureoles Conejo destacó que desde la desaparición del periodista Salvador Adame Pardo se han emprendido trabajos coordinados para la búsqueda terrestre y aérea del comunicador, y se brinda atención y protección a sus familiares.



Expuso que como titular del Ejecutivo de Michoacán estableció diálogo directo con periodistas para articular acciones en torno a un frente común para mejorar las condiciones de su labor, derivado de lo cual se acordaron acciones puntales.



Entre esas acciones destaca el impulsar la Ley Estatal de Protección a Periodistas, crear la Fiscalía Estatal Especializada en la Atención de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, y elaborar un mapa de riesgos para el ejercicio profesional de las y los comunicadores.



Finalmente, Silvano Aureoles celebró la coincidencia para firmar este acuerdo, que dijo, es ejemplo de unidad entre entidades federativas.



“No escatimaremos esfuerzo alguno para alcanzar sociedades cada vez más armónicas y en ejercicio pleno de sus derechos”, apuntó.



El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, afirmó que ante las agresiones hacia periodistas y defensores de derechos humanos, debe haber respuesta del Estado Mexicano y así se hace con este tipo de convenios que unifican los esfuerzos de los diferentes órdenes de gobierno para no permitir que se den hechos que lastimen la integridad e impidan la labor del gremio periodístico.



Como parte de esas labores, anunció que el próximo 26 de junio se realizará una capacitación nacional en las instalaciones de la Policía Federal en San Luis Potosí, dirigida a policías, peritos, ministerios públicos y personal de los C4 y C5, a fin de dar una respuesta más efectiva ante esta situación.



Durante esta reunión de trabajo de la Comisión de Seguridad de la Conago, cada uno de los coordinadores de las mesas de trabajo, dieron cuenta de los avances de las tareas realizadas en torno a temas como el robo de combustibles y la afectación a las economías locales; las reformas al Artículo 19 Constitucional para que la prisión preventiva se aplique de oficio a delitos violentos como el feminicidio, extorsión, acopio de armas de fuego, robo de combustibles; las reformas al Código de Procedimientos Penales para proteger a ciudadanía y no dejar espacios de impunidad; por mencionar algunos.



Resaltaron la urgencia de reformar la operatividad del Sistema Penal Acusatorio para mejorar el funcionamiento del mismo; no continuar postergando la aprobación del Mando Único y el Mando Mixto; definir la Ley de Seguridad Interior para dar certeza a la actuación de las Fuerzas Armadas; y sobre todo, que en el próximo presupuestos de Egresos de la Federación se incluya una partida que permita la operatividad del Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos.



En esta reunión que tuvo lugar en las instalaciones del C5 del Gobierno de la Ciudad de México, estuvieron presentes Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; Miguel Ángel Mancera Espinosa, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, presidente de la Conago y coordinador de la Comisión de Seguridad; los gobernadores de 13 entidades federativas y 18 representantes, así como integrantes del Gabinete Federal de Seguridad y enlaces estatales ante la Conago.