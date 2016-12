Líder sindical en campaña en medio de huelga de trabajadores

-Busca su reelección al frente del Sindicato de Trabajadores de la Salud

-En tanto sigue paro administrativo que afecta el sector salud

Elena Rojas, Zamora

Fabio Meza Alfaro, secretario general de la sección 21, arribó a las instalaciones de la Jurisdicción Sanitaria N° 2 para hacer proselitismo, toda vez que el 19 de este mes se pretende reelegir como secretario, para ello tuvo como pretexto escuchar las demandas de trabajadores del sector que permanecen en paro administrativo desde el primero de diciembre, incluso en hospitales y centros de salud.

El líder dijo que a lo largo de su gestión el sindicato se transformó, “no somos un sindicato agachado, sino de acciones y trabajo. Además de apostamos a sumar, no dividir. Súmanos compañeros que han estado en diferentes expresiones políticas y ahora están con nosotros en este proyecto de unidad”.

Meza Alfaro admitió, “la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) siempre ha sido la caja chica desde administraciones pasadas. Están desviando los recursos de la SSM a otras dependencias”.

Indicó que ante la complicada situación que enfrentan los trabajadores de la salud están implementando diversos procedimientos, “ya estuvimos con la contralora de la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado, Silvia Estrada Esquivel, para hacerle saber sobre el desabasto en insumos, medicamentos y el incumplimiento de pago”.

“De igual forma a la CEDH ya le hicimos participes de esta situación e incluso pensamos hacerlo por la vía jurídica, porque hace unos momentos unos compañeros fueron reprimidos por la policía en Morelia al exigir sus derechos. Por lo que estaremos platicando con todos los delegados del estado para ver cuáles son las medidas más severas que estaremos implementando en caso de que no nos resuelvan”.

“Nosotros hemos sido respetuosos, porque no hemos vulnerado el derecho a la salud de todos los michoacanos, sin embargo el gobierno nos obliga a que si demos servicio, sin insumos, medicamentos y sin sueldo. Tenemos que tomar medidas más drásticas”, resaltó

En tanto, integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (SNTSA), sección 21, se pronunciaron por la unidad para hacer valer sus derechos, toda vez que consideran que el gobierno los ha dividido para manipularlos a su antojo y continuar desviando el recurso a otras dependencias.

Y es que desde el pasado 1 de diciembres pararon labores y obstruyeron áreas administrativas de hospitales, jurisdicciones sanitarias y centros de salud, ya que a cuatro mil trabajadores de este sindicato no les han pagado su quincena, a quienes les adeudan en promedio unos 40 millones de pesos.

“Los desvíos de recursos han creado divisionismos al interior del sindicato, pues a veces les llega el sueldo a unos cuantos y a otros no. Paramos labores, depositan otro tanto y seguimos trabajando, mientras otros siguen esperando su sueldo. Necesitamos tomar medidas más drásticas. El salario de todos los trabajadores debe estar garantizado al 100 por ciento y no recibir paliativos, mientras no nos unamos seguirán manipulándonos a su antojo y desviando el recurso a otras dependencias”, señaló uno de los trabajadores.

Otro concluyó, “Y es que desvían los recursos para contratar aviadores por compadrazgos, amiguismos, nepotismo y mientras tanto las necesidades son apremiantes, se continúa careciendo de insumos en los hospitales, de medicamentos, de equipamiento, de especialistas no hay para gastos de camino, etc.”.



Numeraria

15 de Diciembre se comprometió gobierno del estado a pagar la quincena pasada y esta