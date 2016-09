Libre el director de SP de Chilchota retenido por presuntos normalistas

Jueves , 29 de septiembre de 2016

+El grupo de muchachos que tenía al jefe policiaco exigía que fueran soltados los 49 integrantes de la ONOEM que fueron detenidos el martes anterior.

+Los chicos amagaban con atentar contra la vida del funcionario, según se escucha en un audio que le obligaron a grabar.

Meseta Purépecha, Mich.- Jueves 29 de septiembre de 2016.- El director de la Policía de Chilchota, el Teniente Coronel Alfredo Lucio Ríos Chávez, retenido por presuntos estudiantes normalistas el martes anterior, luego de un enfrentamiento entre los chicos y los elementos antimotines en Carapan, mismo que dejó 49 muchachos detenidos, ya fue liberado por el grupo de jóvenes que lo mantenía en contra de su voluntad en la citada población.

Alfredo Lucio Ríos estuvo privado de su libertad desde la tarde del martes pasado y fue la madrugada de este miércoles que fue liberado, después de intensas negociaciones entre los supuestos colegiales con los representantes de la Secretaría de Gobierno del Estado de Michoacán.

Fuentes allegadas a la Secretaría de Seguridad Pública mencionaron que el mando policiaco está bien de salud, sin ninguna lesión en su humanidad y detallaron que si él desea proceder legalmente deberá presentar la denuncia penal respectiva.

Es importante recordar que el grupo de muchachos que tenía retenido al funcionario amagaba con atentar contra su vida si no eran liberados los 49 normalistas, según se escucha en un audio que le obligaron a grabar: “Me están golpeado, me están golpeando y ahorcando, me están linchando, solicito que por favor suelten a los muchachos y los traigan para acá a Carapan, me van a quemar vivo dicen, aquí en Carapan, ya me tienen aquí hincado en la plaza y tienen la gasolina lista. Auxilio por favor, auxilio, me están golpeando”.

Después de todo lo anterior el titular de la Policía de Chilchota fue trasladado en una ambulancia a un hospital particular, ubicado en la colonia Chapultepec Norte, en la capital del estado, donde sería valorado por los doctores. Quedó internado con resguardo de escolta policial.