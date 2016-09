Liberaremos a Michoacán del flagelo de la inseguridad: Silvano Aureoles

Miércoles , 7 de septiembre de 2016

– El Gobernador Constitucional lamenta el fallecimiento de los elementos de seguridad caídos ayer martes en cumplimiento de su deber.

El Gobernador Constitucional, Silvano Aureoles Conejo, acompañado de los integrantes del Grupo de Coordinación Michoacán, lamentó el fallecimiento de los elementos de seguridad caídos este martes en cumplimiento de su deber y ratificó el compromiso de su administración por terminar con el flagelo de la delincuencia y la impunidad.

A continuación, el mensaje íntegro que el titular del Ejecutivo estatal dirigió esta noche a las y los michoacanos en relación a las acciones operativas realizadas este martes en las regiones Tierra Caliente y Sierra Costa:

El Gobierno del Estado de Michoacán lamenta profundamente el fallecimiento de los elementos caídos este martes en cumplimiento de su deber, y enviamos nuestro más sentido pésame a sus familiares.

Su compromiso con preservar la paz y la tranquilidad de las y los michoacanos, ratifica a su vez nuestra firme decisión de no dar un paso atrás en el combate a la delincuencia. La sociedad no debe tener ninguna duda: habrá justicia, no habrá impunidad.

Preservar el bienestar de las y los michoacanos y generar condiciones para alcanzar una paz duradera en la entidad son objetivos irrenunciables para el Gobierno del Estado y el Gobierno de la República, por lo que no habrá marcha atrás en la lucha frontal contra el crimen.

La firme acción de las autoridades de los tres órdenes de Gobierno le ha arrebatado a la delincuencia bastiones históricos, limitando su capacidad operativa.

El trabajo coordinado entre fuerzas estatales y federales ha sido reforzado especialmente en Tierra Caliente y la Sierra Costa, teniendo como principal objetivo la detención de líderes de células delictivas con presencia en las regiones mencionadas anteriormente.

Como antecedente, informamos que a partir del 30 de agosto se han llevado a cabo los siguientes aseguramientos:

12 personas detenidas

5 delincuentes abatidos

28 vehículos asegurados

12 armas largas

1 arma calibre .50

1 granada de fragmentación

1 tubo lanzagranadas

7 tubos estabilizadores, 5 de ellos con carga, así como 2 lanzacohetes

2 misiles RPG

5 armas cortas

3 mil 650 cartuchos para arma larga

50 cartuchos para calibre .50

94 cargadores para arma larga

3 cargadores para arma corta

10 teléfonos celulares

7 radios de comunicación, así como diversos equipos tácticos militares apócrifos

10 kilos 300 gramos de marihuana

10 kilos de la droga sintética conocida como cristal.



Desde el mediodía de este martes, el Grupo de Coordinación Michoacán se instaló en sesión permanente, lo que ha permitido el despliegue de los recursos materiales y humanos de las instituciones de gobierno al servicio de la seguridad de las y los ciudadanos.

Las acciones operativas en materia de seguridad fueron intensificadas tras ser frustrado el intento de privar de su libertad a un agricultor de la comunidad de Cupuán del Río, municipio de La Huacana. En este hecho fueron ubicados líderes de una célula delictiva, por lo que fueron desplegados elementos por aire y tierra en busca de su captura.

Durante la acción operativa fue siniestrado un helicóptero oficial que realizaba patrullajes en una zona de difícil acceso. En el percance perdieron la vida el piloto y tres agentes ministeriales, y resultó herido otro policía ministerial que ya recibe la atención médica correspondiente.

En este momento se realizan investigaciones puntuales para determinar las causas que provocaron estos hechos; además, el Gobierno del Estado y el Gobierno de la República se encuentran desplegados en la región, teniendo como objetivo la búsqueda de los responsables de actividades delincuenciales.



El Gobierno del Estado de Michoacán ratifica su determinación de cero tolerancia en contra de quienes actúen en perjuicio de la sociedad michoacana, tope donde tope. Tengan la certeza de que vamos a liberar a Michoacán del flagelo de la impunidad y la delincuencia.

Expreso mi reconocimiento al Ejército, a la Marina, a las Policías Federal y Michoacán, y a las procuradurías, por su entrega y compromiso con la seguridad de las y los ciudadanos.

¡Ni un paso atrás! ¡No bajaremos la guardia ni retrocederemos en la determinación de lograr la paz y la tranquilidad que todos anhelamos!