Ley de inocuidad de EU obliga a afiliar al IMSS a trabajadores del campo

-De lo contrario su producción no puede ser comercializada en el vecino país

Elena Rojas, Zamora

La ley de inocuidad de los Estados Unidos obliga a los trabajadores del campo a estar regularizados, es decir, afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pues de lo contrario no pueden exportar su producción ni comercializarla con empresas trasnacionales, señaló Miguel Amezcua, subdelegado administrativo del IMSS en la región Zamora.

Comentó que hasta el momento se tienen registrados 99 mil trabajadores de las diferentes áreas: construcción, campo, industria y comercio. Este año se pretende una meta adicional del 5 por ciento a efecto de seguir mejorando los ingresos de la delegación estatal y por lo tanto las prestaciones a los trabajadores.

“Se estima que de estos 99 mil trabajadores, el 15 por ciento impacta en la gente del campo, principalmente que tienen una agricultura tecnificada. Toda vez que con la nueva ley de inocuidad que implementó EU, los que tienen contrato con empresas formales trasnacionales, forzosamente tienen que estar afiliados al IMSS, porque de lo contrario no se está haciendo el convenio de comercialización y es una cuestión incluso de comercio interno”, destacó.

Recalcó que al tratarse de una región agrícola, están pugnando por afiliar a la seguridad social, principalmente a más trabajadores del campo, “esperamos que los productores sean conscientes”.

“Lamentablemente ya tuvimos el primer rechazo de cruce de frontera con el aguacate de Jalisco y cualquier motivo puede ser pretexto de que en algún momento el presidente del país vecino pueda ponernos alguna condicionante para que los productos michoacanos puedan traspasar fronteras. Por ello invitamos a los productores para dar de alta a sus trabajadores, de esa manera también mejorar su calidad de vida y no tener trabas al momento de exportar”, citó.

En ese sentido indicó que habrá acercamiento con los empresarios y productores para concientizarlos sobre los beneficios de la formalización laboral, “nuestra área es de sensibilizar a los patrones. Es un espacio de puertas abiertas. Es una instrucción del delegado estatal, Román Acosta Rosales, mejorar las condiciones de vida de los trabajadores del campo”.

Para concluir dijo que a la brevedad pretenden contar con una unidad móvil en el campo, la cual lleve servicios de salud y prevención para que atienda de manera directa a los jornaleros agrícolas, “nuestro dialogo con los empresarios, los productores y los ciudadanos es permanente. Es una oficina de puertas abiertas que pretende afilar al mayor número de trabajadores”.



Numeraria

99 mil trabajadores en la región afiliados al IMSS