Lerma- Chapala, la 2ª región con más recursos del programa de concurrencia

-Destinaron un total de 30 mdp para beneficiar a 400 productores

-Macro túneles, tractores y sistemas de riego, lo más demandado

Elena Rojas, Zamora

Lerma – Chapala es la segunda región con más recursos asignados con un monto económico de 30 millones de pesos, con lo que fueron beneficiados un total de 400 productores de los 17 municipios que integran esta región que potencializarán la agricultura.

A través del programa de concurrencia entre el gobierno federal, estatal y municipal, este año se destinó en total un monto superior a los 190 millones de pesos para beneficiar a 2 mil productores agrícolas, ganaderos y piscícolas de la geografía michoacana, señaló Saúl Luviano Montalba, delegado de la Secretaria de Desarrollo Rural y Agroalimentaria (Sedrua).

Indicó que los beneficiarios fueron apoyados con el 50 por ciento de lo que implicó la inversión en tractores, macro túneles, sistemas de riego, implementos agrícolas (arados, rastras, desvaradoras), cuartos fríos, corrales de manejo para ganaderos, bodegas, granjas acuícolas, etc., “por ejemplo, una hectárea de macro túnel que cuesta actualmente 300 mil pesos, a través del programa de concurrencia se aportan 150 mil a fondo perdido y el beneficiario pone el resto”, señaló.

Dijo que son múltiples las bondades del programa de concurrencia, toda vez que fomenta el empleo, aumenta la producción, “la idea es que, por ejemplo, quien producía una hectárea de fresa, ahora lo haga con macro túnel, con lo que incrementa el volumen, la calidad y protege de las inclemencias del tiempo”.

Dio a conocer que el comité técnico integrado por SAGARPA y SEDRUA para dictaminar y dar el visto bueno de que productores serían beneficiados consideró lo siguiente: que no hayan sido beneficiarios anteriormente en ese rubro, que genere empleos, que el proyecto sea viable y que no dañe el medio ambiente, es decir, que sea sustentable.

Señaló que en el mes de febrero del 2017 en esta región se abrirán nuevamente las 11 ventanillas para este mismo programa, que se localizan en municipios como, Ixtlán, Jacona, Tangamandapio, Chavinda, Villamar, Tangancícuaro, Purépero, Tlazazalca y Sahuayo, entre otros.

Por tanto, dijo finalmente que los productores que no hayan sido beneficiados deben prepararse ya con su documentación para aprovechar estos beneficios, “tener a la mano su CURP, comprobante de domicilio, credencial de elector, documento que acredite la posesión de la tierra donde se va hacer el bien o equipo a adquirir. Además de que cada persona que solicite un apoyo de más de 30 mil pesos debe contar con su 32 D, que es el documento que acredita que están al corriente con sus obligaciones fiscales (es decir, opinión positiva de Hacienda).



Numeraria

3 vertientes maneja el programa de concurrencia: agricultura, ganadería y pesca

17 mil pesos de apoyo tope mínimo en concurrencia por persona física

750 mil pesos tope máximo en concurrencia por persona física