Lámparas decorativas fue un gasto inútil y la ciudadanía está molesta: Regidores

-El proyecto pasó porque mayoritiaron en cabildo su aprobación

-Consideran que recursos se deben encausar a acciones de mayor impacto

-Darán seguimiento a acciones para que se transparente ejercicio de recursos



Oscar De La Rosa, Zamora

Los regidores Teresa Mora y Marco Antonio Arizaga, del Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC), respectivamente, fueron mayoriteados durante la aprobación del programa de obras de este año. Nunca estuvieron de acuerdo en la inversión de casi 2 millones de pesos para la instalación de macetones y bolardos en la zona centro.

“Fue un gasto inútil y la mayoría de la población está totalmente de acuerdo con nosotros, porque la zona del centro de la ciudad cuenta con una iluminación en buen estado que no hacía necesaria la aplicación de los bolardos que hoy se utilizan como bancos u otros fines por parte de los ciudadanos”, puntualizó Teresa Mora Covarrubias, regidora del PT.

Por su parte, Marcos Antonio Arizaga Sánchez consideró que los recursos debieron ser encausados a acciones de mayor impacto y no a labores de relumbrón que sobran en la zona del centro de la ciudad, ya que hay colonias y comunidades con mayores necesidades.

“Nos han llegado colonos, encargados del orden y jefes de tenencia, con otro tipo de peticiones como calles, mejoramiento de parques públicos, infraestructura escolar, que es más necesaria que perfeccionar las condiciones del centro de la ciudad, lo cual deja en evidencia que la distribución de los recursos no fue bien planeada”, dijo.

La regidora Teresa Mora Covarrubias indicó que tras la aprobación del programa de obra pública, no queda otro camino más que dar seguimiento a cada una de las obras contempladas para que se transparente el ejercicio de los recursos, de lo contrario existe el riesgo de que se genere opacidad en el manejo de obras públicas.

“Es necesario que cada peso asignado a las obras, realmente equivalga a las acciones realizadas. Habrá que checar la calidad y cantidad de los maceteros y bolardos, para verificar que realmente correspondan a los montos asignados, de lo contrario haremos el señalamiento respectivo”, dijo.

Finalmente los regidores coincidieron en que se debió incluirse la opinión de los ciudadanos en la elaboración del programa de obra pública del año en curso y no hacer acciones para inyectar los recursos en obras que finalmente no se necesitan.



Numeraria

2 mdp se gastaron en bolardos y macetones