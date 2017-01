Ladrones atracan oficina de Coopel de Los Reyes

RED 113 MICHOCÁN/ Redacción

LOS REYES, MICH.- 15 de enero de 2017.- Los amantes de lo ajeno aprovechando la oscuridad de la noche y haciendo un gran boquete en la pared de un taller de hojalatería, se metieron a robar en la oficina que fue habilitada para recibir solicitudes de empleo y dar capacitación al que será el personal de la tienda Coopel que está por abrir sus puertas en esta ciudad de Los Reyes.

De acuerdo a los datos recabados en la cobertura periodística, se conoció que los presuntos delincuentes se introdujeron de manera clandestina al taller de hojalatería ubicado a la orilla de la carretera Los Reyes-Jacona, por una de las entrada a la colonia Jardines de San Juan, denominado Laminería y Pintura Jaimes, para luego abrir con alguna herramienta un gran agujero en las paredes de la oficina de la mencionada tienda departamental que está a días de inaugurarse, misma que se construyen a unos 400 metros de distancia.

Sobre lo hurtado poco se logro saber, pues al parecer la denuncia penal sería presentada por el personal jurídico de la empresa en la Subprocuraduría General de Justicia en la cuidad de Zamora, solo que los empleados que ahí laboran encontraron el hoyo, los documentos en desorden y algunas pertenencias de la empresa desaparecidas. Cabe señalar que también ingresaron a la paleteria que está al otro lado de donde los ladrones sustrajeron dinero y un celular de la propietaria.

Quienes conocieron del robo indican que parece mal augurio para Coopel, pues no abrió en la fecha que estaba prevista y aun cuando no ha sido concluido el inmueble, la semana pasada los reyenses inconformes por el alza en los precios de la gasolina que cerraron tiendas, también le colocaron cartulinas alusivas y no permitieron que las cuadrillas de empleados laboraran un día.