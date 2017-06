“Labor de Contadores sigue siendo necesaria, pese a facilidades de Hacienda”

-Señaló académica del Tec Zamora

-En marcha Séptimo Congreso de Contaduría

Elena Rojas, Zamora

“Existen comentarios que ante tantas reformas fiscales y ante las plataformas de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) que facilitan las declaraciones fiscales, ya no se va a requerir el servicio de los contadores, pero consideró que eso es falso, pues la contaduría siempre va a ser necesaria en cualquier negocio. Siempre vamos a requerir a un profesionista en la materia que nos de asesoría para tener éxito financiero”, señaló Adelina Sandoval Rodríguez, jefa de la carrera de contaduría en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Zamora (ITESZ).

Añadió que se trata de una de las carreras más demandadas en esta institución, “pues actualmente suman 300 jóvenes lo que estudian esta licenciatura en el ITESZ, además es de las que tiene una mayor bolsa de trabajo. Toda vez que cualquier negocio necesita de los servicios de un contador”.

Lo anterior lo expresó en el marco del arranque del Séptimo Congreso de Contaduría denominado “El Contador ante el Entorno Internacional”, que se lleva a cabo desde ayer y hoy en el Auditorio del Colegio de Michoacán (ColMich), donde participan 11 ponentes provenientes de Morelia, Guadalajara, León y Zamora.

Indicó que el objetivo es que los estudiantes se actualicen en temas como: materia fiscal, contable y de auditoria. Ayer se presentaron las conferencias: La administración de las emociones; Negociación proactiva en las corporaciones; Estrategia de dirección en la gerencia financiera de los negocios y El contador con perfil global y los desafíos tecnológicos, por mencionar algunas.

Hoy a las 9 am se presenta la ponencia “Oportunidades para México en la era Trump”; a las 10:00 am “Responsabilidad del contador desde la perspectiva de la información”; 11:30 am “La internacionalización de la contaduría en el entorno de la economía global” y a las 12:30 pm “Nuevos retos de la profesión en las áreas económico-administrativas”.

Indicó que ante los constantes cambios en materia fiscal, los contadores deben estar en constante capacitación para estar actualizados tanto con las herramientas tecnológicas como con los conocimientos fiscales.

“De hecho en el ITESZ los estudiantes de contaduría, durante el quinto semestre, empiezan a cursar la especialidad de fiscal. Y aunque no contamos con una maestría que los especialice aún más, si contamos con convenios con otras instituciones para impartir postgrados, como el que tenemos con la Universidad Lasalle y la UMSNH”, concluyó.

Numeraria

300 estudiantes de contaduría del ITESZ participaron en Congreso