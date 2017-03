“La salud de la mujer es lo más importante”: Jorge R. Vázquez Palacios

-Intensificaron programas y acciones de prevención



Elena Rojas, Zamora

“La salud de la mujer es lo más importante. Teniendo mujeres sanas se contribuye a un mejor desarrollo económico en las ciudades, pues en los entornos laborales cada vez más ellas ganan terreno. Una mujer sana, sin obesidad, diabetes u otra enfermedad, además de proyectar mayor seguridad, es más productiva y rinde más. Por ello es necesario apostar a la activación física y a una alimentación saludable para prevenir enfermedades”, señaló Jorge Roberto Vázquez Palacios, director del Centro de Salud de Zamora Niños Héroes.

Expresó, “lo más importante es preservar la vida de las mujeres, de las jefas de familia. Podemos concebir un hogar sin un padre, pero un hogar sin una madre es más difícil. El punto toral de una familia es la mujer. Ella siempre tiene un desempeño y un rol mucho más cargado de actividades y responsabilidades. Por ello es muy importante mantener sanas a nuestras mujeres”.

Asimismo comentó que durante esta semana conmemorativa al día internacional de la mujer, en la citada unidad realizaron una serie de actividades enfocadas a la “línea de vida”, es decir, intensificaron los diversos programas y revisiones para las mujeres, con la finalidad de trabajar en materia de promoción, prevención y consciencia sobre el cuidado de la salud.

Indicó que se colocó un módulo informativo sobre el cáncer de mama y cervicouterino, además esta feria de la salud incluyó orientación sobre la importancia de la lactancia materna, planificación familiar, citología, área de nutrición y salud mental, “a la brevedad estaremos abriendo estos dos nuevos módulos ya de manera permanente en esta unidad”.

Mencionó, “ya abrimos clínica de heridas y curaciones, pero también abriremos salud mental que es un área que va tomar un auge muy importante. Toda vez que estamos tomando la alerta de género del estado para prevención de la violencia. Por lo que trabajamos con mujeres y hombres que han sufrido violencia”.

De igual forma se implementaron servicios de odontología y consejos de nutrición a mujeres embarazadas. Además se trabajó en la promoción de la actividad física, “hay personas que cuidan su alimentación, no se estresan, pero no practican ningún deporte. Esto no complementa los estados de salud”.

Comentó que durante esta semana a las mujeres que asistieron a la unidad se les revisó su cartilla a efecto de que cumpliera con las vacunas correspondientes a su edad. Además se les invitó a implementar acciones de prevención.

Cabe señalar que estas acciones disponibles en esta semana en los pasillos de la unidad, se realizan de manera permanente en los diversos módulos de atención con que cuenta esta unidad de primer nivel.



8 de marzo día internacional de la mujer