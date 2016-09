“La protección civil, una de nuestras prioridades en la administración”: Rubén Cabrera

Martes , 13 de septiembre de 2016

–En Jacona

-Necesario trabajo coordinado para salvaguardar a la ciudadanía

Elena Rojas, Jacona

“La Protección Civil (PC) es una de nuestras prioridades en la administración, por ello nos interesa que la corporación de bomberos y de PC cuente con lo necesario para brindar un buen servicio”, señaló Rubén Cabrera Ramírez, presidente municipal.

Así lo externó al hacer entrega de 10 paquetes de uniformes completos para personal operativo de dicha corporación. Cada paquete incluyó 1 pantalón azul marino, 1 playera roja con reflejante, 1 playera azul marino y 1 par de botas, además de 11 playeras para voluntarios. Es decir, en total recibieron 10 pantalones, 31 playeras y 10 pares de botas. El acto se llevó a cabo en cabildo ante la presencia de Osiris Gibran Lira Núñez, director de PC y Guadalupe Olivares, administradora de PC.

Una empresa donó las playeras por un monto de 7 mil 600 pesos en agradecimiento a esta corporación, que previamente a su personal le dio un curso de capacitación en materia de PC mientras que el ayuntamiento donó las botas y 10 uniformes, por un monto de 10 mil pesos.

Dijo que es necesario el trabajo coordinado con las corporaciones de PC de los municipios de Zamora, Tangancícuaro y Santiago Tangamandapio a fin de realizar un trabajo conjunto preventivo sobre limpieza de ríos y barrancas para evitar inundaciones.

“Ya que desde comunidades arriba como Patamban, Tenguencho, El Sauz, Los Lobos la gente tira basura en las barrancas lo que nos viene a afectar a municipios de abajo. Además de que estas mismas comunidades nos estén avisando cuando tengan precipitaciones extraordinarias, porque con el arrastre de lodo y ramas luego se pueden llegar a generar desbordamientos que nos afectan”, subrayó.

Asimismo dijo es necesario que los empresarios se solidaricen ante las necesidades de la corporación de PC, “los apoyos que les pueden otorgar a los elementos redunda en beneficio para el mismo sector empresarial, quienes ante una emergencia, pueden hacer uso del servicio de esta corporación”.

Recordó que al principio se recibió una administración sin equipo de bomberos y el existente estaba obsoleto, sin embargo poco a poco se han ido mejorando las condiciones de esta corporación.

“Ya contamos con una unidad en la Calzada, para en caso de una emergencia no tener que desplazarse desde el libramiento sur. No obstante sabemos que aun requieren de más equipo y acondicionar el espacio de esta corporación, por lo que estaremos al pendiente trabajando para ellos puedan brindar un mejor servicio a la sociedad”, destacó.

Por su parte Lira Núñez dijo, “gracias a estos apoyos, ya se empieza a ver un cambio al interior de la institución. Nuestra imagen ha ido cambiando. Anteriormente nos e contaba con unidades, las ambulancias estaban descompuestas. Con estos uniformes nuestros elementos trabajaran con mayor seguridad dado que tienen reflejante para trabajos nocturnos, los pantalones son para trabajo rudo”.

“Nunca se había visto un gran apoyo reflejado para esta corporación. Con esta administración se está logrando. Además próximamente se hará la remodelación y pintura de la base”, finalizó.



Numeraria

19 de septiembre mega simulacro por el día nacional de P.C y aniversario del temblor del 85

10 elementos operativos en PC

2 turnos de 48 horas x48 horas

3 municipios principalmente los llegan a auxiliar también con servicio: Santiago, Chavinda y Tangancícuaro

2 ambulancias operativas de terapia básica

1 camión de bomberos de 3 mil 750 litros de capacidad con quijadas de la vida

1 unidad motobomba

50 servicios al mes en promedio: enfermos, crisis nerviosas, volcaduras, choques, etc.