Elena Rojas, Jacona

“La peor discapacidad es no darse cuenta que somos iguales”, bajo este slogan el DIF Jacona arrancó ayer la semana conmemorativa por el día internacional de las personas con discapacidad que se celebra este 3 diciembre.

Durante esta semana se estarán impartiendo conferencias y talleres gratuitos en las instalaciones del complejo DIF a efecto de concientizar a la población para tener una mayor cultura sobre la inclusión de las personas con discapacidad, informó Mariela Cabrera Arias, directora del DIF.

Hoy martes se presenta la conferencia “Todos presentamos trastorno por déficit de atención e hiperactividad o ¿será una moda?; mañana miércoles: “Autismo” el jueves: ¿Cómo crear autosuficiencia?”, y el testimonio de vida de Joel Ramos Magdaleno. Para el viernes, la conferencia: “Nutrición en el paciente en rehabilitación” y al concluir el taller “Ponte en mi lugar”. Todas las ponencias e desarrollarán en un horario de 11 am a 12 pm.

Para el sábado se llevará a cabo una carrera gratuita en la Calzada Zamora – Jacona en la que participarán personas con alguna discapacidad acompañadas por sus familiares. Iniciará a las 9 am en el monumento a Hidalgo.

Se pretende que participen alrededor de 200 personas quienes recorrerán 2 kilómetros. A esta carrera también se suman instituciones como el CRI Promotón, la escuela de educación especial, Espiral de Sueños e Integra. Habrá medallas para los 3 primeros lugares. Al culminar la carrera habrá una feria en la Calzada con la exhibición de equipos e equilibrio para personas con discapacidad.

“Falta mucha cultura en la inclusión y en la no discriminación de las personas con alguna discapacidad esto obedece a falta de sensibilidad y de información por parte de la población, pues incluso desconocen que hay más de 200 tipos de discapacidad desde trastornos, déficit, auditivas, visuales, físicas, etc.”.

“El tener un familiar o tratar con alguna persona cercana que tenga alguna discapacidad nos hace más conscientes de ser una sociedad incluyente. Nadie está exento a tener alguna discapacidad, hay accidentes que provocar lesiones medulares que dejan secuelas de por vida. Por tanto empresarios y población en general debemos de ser más sensibles con el trato hacia este sector y garantizarles las mismas oportunidades”.

Finalmente dijo, “las personas con alguna discapacidad son sinónimo de fortaleza, entrega, lucha, independencia, lealtad y amor. Por ello esta semana los honramos, ya que representan respeto y admiración. Por lo que debemos privilegiar su inclusión en todos los ámbitos: trasporte, educación, empleo y sociedad”.



Numeraria

2 mil personas estiman hay en el municipio con alguna discapacidad