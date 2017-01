La mayoría de hoteles y restaurantes no cuentan con distintivos de Modernidad e Higiene

-Limita la calidad ofrecida a visitantes que vienen en plan de negocios o descanso

-Ofrecerán Asesorías Formativas Empresariales para acercarlos a certificaciones

-Ayuntamiento ofrecerá 100 becas a negocios locales, 67 por ciento está ubicado en informalidad



Oscar De La Rosa, Zamora

El 90 por ciento de los establecimientos de hoteles y restaurantes no cuenta con los distintivos Higiene, Modernidad y Punto Limpio, según datos presentados por Teresa Mora Covarrubias, regidora de Turismo, en el marco de una rueda de prensa efectuada en la presidencia municipal donde fue anunciado el programa de Asesorías Formativas Empresariales con las que buscarán acercar a las empresas a las certificaciones.

A través del programa, serán ofrecidas 100 becas a las empresas locales que se registren. Serán visitadas cada martes para comprometer a los propietarios de los establecimientos a participar en la instrucción. Los servicios arrancarán a partir del próximo 2 de febrero; los instructores ofrecerán más de 500 horas de consultoría y continua y una capacitación de 50 horas.

La regidora informó que actualmente existen 31 establecimientos entre hoteles, moteles y posadas. Hay mil 219 centros de gastronomía, de los que 837 son negocios informales, mientras que solo 413 están en el rubro de la formalidad.

“El 80 por ciento de los establecimientos no ofrece prestaciones de ley a sus empleados y el 90 por ciento carece de una imagen corporativa actualizada, sumado a que tienen carencias en lo que respecta a herramientas tecnológicas para eficientar los controles internos de la organización”, explicó.

Por su parte, Julio César Zárate Chávez, director del centro de negocios para la micro, pequeña y mediana empresa, aseguró que a través de la instrucción cada uno de los establecimientos contará con personal capacitado para mejorar la atención a los clientes, para utilizar herramientas tecnológicas y el desarrollo de la imagen corporativa que tienen actualmente los hoteles y restaurantes.

Finalmente, Cecilia Amezola Aguilera, delegada de turismo, consideró que la capacitación que puedan obtener los empresarios vendrá a ser una herramienta importante para mejorar la atención a los visitantes, pero también permitirá convencer a los turistas de porqué la infraestructura hotelera y restaurantera de la localidad es la mejor opción en esta región.

“Es de reconocer el esfuerzo realizado por los diferentes empresarios de los sectores mencionados porque a través de la Secretaría de Turismo no hemos dejado de gestionar cursos y talleres que permitan a los invitados acercarse a los objetivos mencionados anteriormente”, finalizó.



Numeraria

10:00 a 11:30 horas serán ofrecidas las asesorías