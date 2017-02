La Libertad finalmente le ganó al Agraz Oro

Guillermo Ríos, Zamora

En un duelo de muchas emociones, el conjunto de Marcos Solorio, La Libertad, terminó derrotando al conjunto Agraz Oro quien no supo finiquitar el encuentro y terminó perdiendo.

La cita fue a las 10 de la mañana sobre el empastado del campo B de la Unidad Deportiva El Chamizal, bajo las órdenes del silbante Rogelio Cervantes, quien supo controlar el encuentro pese a que por momentos se complicaba por lo mismo trabado del encuentro.

En un inicio el equipo de la Libertad solamente comenzó el cotejo con 8 jugadores, cosa que facilitó al equipo Agraz Oro, comenzar a dominar el encuentro y apedrearle el rancho a la Libertad y la portería a Marcos Trejo, quien salió en plan grande y evitó una goleada a muy temprana hora, cosa que a los 8 de la Libertad motivó y pusieron todo su orgullo y fuerzas para salir avante en este encuentro.

Un cuadro parchado, remendado y reajustado fue el que presentó la Libertad, mientras que los del Agraz Oro, presentaba un plantel más compacto y completo, con jóvenes habilidosos, sobre todo en la ofensiva.

A los pocos minutos el conjunto de Agraz marcó el tanto por conducto de Jhon Gutiérrez, un pase filtrado a la espalda del Rojo, quien disparó cruzado y pese al lance del arquero, no pudo evitar la caída de su marco, cosa que motivó a los de la Libertad a multiplicar el esfuerzo e intentar reaccionar.

Con el paso de los minutos el conjunto del barrio bravo del poniente de la ciudad, comenzó afianzarse en el campo, aunado a eso, la incorporación de jugadores que fueron llegando poco a poco hasta completar el cuadro, y en una jugada a base de riñones el jugador con la casaca 58, Jorge Herrera, se enfiló de frente al arquero y sacó un potente disparo que emparejaba las cosas, 1-1 el marcador.

En los siguientes minutos el encuentro fue de ida y vuelta, con jugadas de peligro, incluso de fallas garrafales, porque simplemente era empujar el balón y convertirse en héroe, pero el destino tendría un encuentro muy emocionante para la segunda parte, ya que el silbante central daba por concluido el trabajo del primer tiempo.

Ambos equipos con la mira bien fija en obtener el resultado y llevarse los tres puntos, mientras tanto en las bancas el estratega de la Libertad pedía más entrega y garra para pelear el balón, dio instrucciones para reforzar la contención, recuperar y mantener el balón en posición para distribuir juego a los delanteros, en el otro costado el entrenador del Agraz motivaba a sus jugadores a no dejar de luchar por el triunfo, destacando la superioridad en técnica y juego, simplemente capitalizar la ventaja en goles.

Ya con los equipos completos para jugar el segundo tiempo, el equipo Agraz comenzó con un ritmo agobiante, cosa que los de la libertad replegaron líneas y fueron con todo a defender su marco, el arquero Marcos Trejo parecía cerrar su cabaña, los lances y la atajadas eran factor para que su equipo no fuera cayendo en el marcador.

El segundo gol del conjunto Agraz Cayó de forma esplendida, en un cobro de tiro de esquina, la zaga de la Libertad rechazó y el jugador del Agraz, camisa 12, Eduardo, de bolea sacó un fogonazo que incrustó en el ángulo superior izquierdo, dejando al arquero sin posibilidad de responder.

Los de la Libertad intentaron responder al gol pero lo único que ocasionaban era darle ventajas a su rival, dividiendo el esférico en cada balón que lanzaban al frente, viniéndose en descolgada los jugadores del Agra, pero sin concretar en gol, dejaban escapar las posibilidades reales del equipo.

Al cobrar el tiro libre directo Jorge Herrera, lo ejecuta al mismo lado del arquero y este se tapa la visión y deja pasar el balón para poner las cosas 2-2-, aun con el tiempo por delante ambos equipos buscaron hacer daño y llevarse el triunfo.

A 5 minutos del final en un tiro de esquina, Jorge Salud ejecuta de manera correcta y mete el esférico hasta el manchón penal y de allí el jugador David Castro, pone un testarazo frontal e incrusta la redonda al fondo de la portería.

Quedaban pocos minutos y el Agraz echó toda su artillería pesada al frente, pero el buen parado del equipo la Libertad impidió la caída de su marco, con esto se lleva el resultado y suma unidades de cara al final de la primera vuelta de la categoría Primera Intermedia de la Liga Michoacana de Futbol.