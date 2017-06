“La Huanúmera nos pertenece, pagamos 8 md

-Subrayó Lucio Arzate por el predio en disputa con el IVEM

-Sin embargo, no tienen documento que avale propiedad, escritura establece que está a nombre de la dependencia estatal

-Aseguró no descansaran hasta restituir daño a familias y buscar a culpable de operativo de desalojo

Oscar De La Rosa, Zamora

“El predio de La Huanúmera nos pertenece. No vamos a retirarnos de una lucha que iniciamos hace años por obtener un patrimonio personal. Lamentablemente confiamos en la palabra de diversas autoridades, porque de esa manera nos dijeron que el terreno era prácticamente nuestro, pero no fue por escrito”, puntualizó Lucio Arzate Maldonado, presidente de la organización Unidad Ciudadana, en el marco de una rueda de prensa efectuada en conocido café de la zona centro.

Aseguró que pagaron alrededor de 8 millones de pesos (mdp) por el predio que se encuentra en disputa actualmente con Gobierno del Estado; sin embargo, no hay un documento que muestre claramente la propiedad a favor de los vecinos de La Huanúmera y dijo: “nos tomaron el pelo porque confiamos en la buena voluntad de los servidores públicos”.

El líder de Unidad Ciudadana presentó un documento en el que la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano municipal manifiestó que no hay inconveniente para que se realicen los trámites necesarios ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para efectuar las labores de electrificación del predio.

Sin embargo, en el mismo documento se señala que la escritura número 12773 se encuentra a favor del Instituto de la Vivienda del Estado de Michoacán (IVEM), otorgada ante la fe del Notario Público Carlos Magaña Martínez, asentado en la ciudad de Morelia. Incluso el documento establece que la propiedad está inscrita ante el Registro Público de la Propiedad.

También se menciona la elaboración de un plano de notificación y vialidad correspondiente al predio de La Huanúmera, elaborado por el IVEM; pero nunca se menciona a los vecinos como propietarios del predio.

“Nos llegaron a decir del IVEM que con 15 mil pesos quedaba solventado el problema; sin embargo, no accedimos porque durante muchos años peleamos por el predio, desde el 24 de enero de 2009, en que funcionarios del IVEM, del Fondo Nacional De Habitaciones Populares (FONHAPO) y la administración municipal en turno, validaron nuestras acciones porque aquí no hay nada ilegal”, dijo.

Aseguró que además han invertido en la adquisición de 2 mil viajes de granzón para acondicionar las calles y 1 millón 500 mil pesos para la dotación de agua potable, en la búsqueda de mejorar una propiedad que, aseguró, está en poder de los habitantes.

“Yo no los he engañado; quienes nos engañan son autoridades de bajo nivel, que son enemigos ocultos. Hasta el momento no sabemos quién ordenó un operativo fantasma, abusivo y terrorífico; tendrá que responder por los actos el culpable y resarcir el daño a las familias que perdieron prácticamente todo en actos de rapiña”, subrayó.

Aseguró que son 2 mil 700 familias afectadas directamente con el desalojo iniciado por elementos de la Policía Michoacán, en conjunto con otras dependencias, de las que 150 fueron sujetas a las primeras acciones respectivas, las cuales apenas cuentan con lo necesario para sobrevivir.

Comentó que esperarán una respuesta concreta de las autoridades involucradas en el tema en los primeros días de la semana entrante; sólo se limitó a decir que las negociaciones se encuentran avanzadas para que haya una pronta resolución al conflicto que prevalece con relación al predio.

Enfatizó que los vecinos no van a descansar hasta que se dé una respuesta certera a lo que sucedió y dijo que exhibirán al que haya dado la orden de hacer un desalojo fuera de la ley y con violaciones constantes a los derechos humanos de las personas.

“Hay fotografías, videos, de todo lo que se han llevado en camionetas del predio; son ladrones con uniforme y armas. Nuestra reacción no significa que vamos a caer en una situación de violencia porque en estos momento se requiere conservar la calma”, concluyó.

Numeraria

-1 semana tiene conflicto de desalojo en La Huanúmera

-150 familias viven prácticamente a la intemperie