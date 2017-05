Jurisdicción sanitaria pretende realizar casi 250 vasectomías sin bisturí

-Como parte del programa de planificación familiar

Elena Rojas, Zamora

Continúa la campaña permanente de vasectomía sin bisturí que implementó la jurisdicción sanitaria de esta región desde hace 3 años, como parte del programa de planificación familiar. Este año la meta es realizar 240 procedimientos de este tipo según señaló Manuel Serrato Rodríguez, coordinador de salud reproductiva en el municipio.

Indicó que cada mes se programa una visita a una de las 75 unidades de salud que hay en los 21 municipios de esta jurisdicción para practicar vasectomías gratuitas a los varones.

El 26 de Mayo el personal sanitario estará en el Centro de salud de Tangancícuaro, por lo que aprovecharon para convocar a los varones que ya están satisfechos con el número de hijos, a recurrir a este método.

“La vasectomía sin bisturí es un procedimiento muy sencillo, rápido, sin complicaciones, que tiene una efectividad del 95 al 99 por ciento. En caso de que hubiera alguna complicación podría ser la presencia de un hematoma, que con el uso del hielo o con antiinflamatorios se resuelve rápidamente, pero generalmente no hay complicaciones”, recalcó.

En esta unidad se pretenden operar por lo menos 20 pacientes. Estarán al frente de esta campaña 3 vasectomistas, “cada cirugía tiene una duración máxima de 20 minutos”.

Comentó que una vez que se realiza la intervención, los pacientes deben de regresar al centro de salud a los tres meses a practicarse un estudio, “es una búsqueda de esperma. Si resulta negativo catalogamos como exitosa la cirugía”.

Informó que en lo que va del año se han realizado 19 vasectomías en esta región sanitaria. Sin embargo la meta para este año es llegar a las 240. Por lo que posterior al centro de salud de Tangancícuaro se pretende programar la campaña en las unidades de los siguientes municipios: “23 de Junio en Cotija; 21 de Julio en Purépero; 25 de Agosto en Jacona; 22 de Septiembre en Sahuayo; 20 de Octubre en Villamar; 17 de Noviembre en Zamora y 15 de Diciembre en Pajacuarán”.

Expresó que poco a poco se ha hecho conciencia al sector varonil para atreverse a que se les realice este procedimiento y de esta manera apostar a la planificación familiar, y al cuidado de su pareja , contribuyendo a evitar la muerte materna o un embarazo de alto riesgo.

Sin embargo, dijo que persisten algunos factores por lo que los hombres no se atreven a dar este paso, “esto debido a que están desinformados, pues tienen la errónea idea de que este procedimiento les puede causar disfunción eréctil, o bien que puede disminuir su hombría o generar problemas hormonales. Definitivamente son mitos, porque la vasectomía no interfiere con el sistema hormonal y la testosterona se sigue produciendo igual. Tampoco interfiere con la actividad sexual”.

Por su parte, Gema Paramo Estrada, responsable estatal del programa de planificación familiar de anticoncepción, señaló que han visitado diversas empresas locales para informar a los varones sobre este procedimiento a efecto de que esta campaña sea exitosa y se logre la meta.

Numeraria

101 vasectomías realizaron en 2016