Juntos dinamizaremos la economía de Michoacán: Silvano Aureoles

· Asiste Gobernador Silvano Aureoles a la toma de protesta del Consejo Directivo de la Canaco – Servytur Morelia, que será presidido por Luis Navarro García.





Morelia

Impulsar el comercio, los servicios y el turismo, para mejorar la economía de la capital del estado, es una meta hacia la que nos dirigiremos juntos autoridades e iniciativa privada, expresó el Gobernador Constitucional Silvano Aureoles Conejo, en el marco de la toma de protesta del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco – Servytur) de Morelia.



En su mensaje, el mandatario estatal aseguró que apoyar al comercio formal y establecido para generar mayor competitividad y capacidad de crecimiento en Morelia, traerá beneficios a todo el estado.



En este sentido, el Gobernador michoacano dejó en claro que la administración que encabeza trabaja en ejes fundamentales: educación de calidad, saneamiento de las finanzas y seguridad.



Sin embargo, se comprometió a garantizar la seguridad, aspecto que calificó como fundamental para la generación de negocios y condiciones para el desarrollo.



“Si no hay seguridad pública, si no hay Estado de Derecho, sino hay respeto a las leyes y si no hay orden, las cosas no funcionan”.



Al respecto, Silvano Aureoles destacó que Michoacán debe aprovechar todas las riquezas naturales con las que cuenta, además de que la entidad es líder nacional en la exportación de al menos 25 productos.



Uno de los proyectos que se impulsan en su administración, resaltó, es la creación de la Zona Económica Especial (ZEE) de Lázaro Cárdenas, que permitirá contar un corredor natural al Centro del país, detonando los beneficios del desarrollo que permearán en el comercio de la región Morelia.



Aureoles Conejo reconoció la colaboración de todos los comerciantes y prestadores de servicios asociados a esta cámara empresarial, que invierten en Michoacán sus capitales emprendiendo y generando empleos.



Ante ello, pidió trabajar para la conformación de un Programa Integral para el Fortalecimiento de la Pequeña y Mediana Empresa, además de trazar una estrategia para articular un Programa para el Fortalecimiento de la Economía.



Finalmente, adelantó que en breve se presentarán los resultados que en materia de educación y seguridad se han alcanzado en la entidad en los últimos meses, avances que subrayó, son positivos para la entidad.