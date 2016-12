Jóvenes procampus urgen a autoridades terminar plantel de la UMSNH

-Ante la carencia de infraestructura pública de nivel superior

Elena Rojas, Zamora

Jóvenes promotores del asentamiento del campus de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), integrados en la asociación civil Apoyo Social de Asesores Voluntarios, urgen a las autoridades estatales encabezadas por el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, así como a los de la junta directa de la UMSNH, a cumplir con la promesa de conclusión del plantel de educación superior.

Lo cual quedó remarcado tras la reciente gira por esta ciudad del mandatario estatal, quien se comprometió a que en el año 2017 quedará concluido el campus universitario de La Rinconada, obra que desde el 2010 tiene un 80 por ciento de avance.

Lo anterior fue informado en conferencia de prensa por jóvenes representantes de esta asociación: Vicente Gamiño Ambríz, delegado, Edgar Sierra Cabrera y Fernando Mendoza Orozco, miembros.

Gamiño Ambriz añadió que de igual forma están solicitando ante a representantes legislativos, tanto locales como federales, que gestionen recursos económicos para el presupuesto de egresos 2017 con el fin de poner en funcionamiento el campus, “a través de cartas que les hicimos llegar el 29 de este mes les solicitamos a las diputadas que se involucren más en este tema”.

Lamentó que cada año son cientos los jóvenes que no son aceptados por la UMSNH, supuestamente porque no pasan el examen de admisión, cuando la realidad es que no hay cupo en las universidades públicas ante la carencia de infraestructura, “sin embargo el gobernador tiene la disposición de apoyar la educación pública. Esperemos que así sea”.

Comentó que en palabras de la ex rectora de la UMSNH, Silvia Figueroa Zamudio, en esta región Lerma- Chapala se estima que año con año alrededor de 5 mil 700 estudiantes quieren ingresar a escuelas de nivel superior, “son alrededor de mil pesos semanales lo que gasta un estudiante, los que al multiplicarlos por los 5 mil 700 estudiantes, nos da una cantidad de 300 mil pesos que terminan beneficiando a otras regiones o incluso de otros estados, por lo que de concretarse la obra se verá también beneficiada la economía de las familias de la región”.

Recordó que en 2014 realizaron una encuesta a los jóvenes sobre qué carreras querían que se implementaran en el campus y las más demandadas fueron odontología, administración pública, mecánica e ingeniería civil.

Sierra Cabrera clamó que son miles los jóvenes que se quedan rezagados en su formación académica, ante la falta de recursos, o bien otros tienen que alejarse de sus familias para estudiar fuera, con lo que se está yendo mucho recurso de la región, “el gobernador ya está viendo desolada esta región del estado. No queremos más obras inconclusas en la región”.

Finalmente Mendoza Orozco detalló que sin duda al concretarse esta obra serán los jóvenes los más beneficiados, pues muchos de ellos evitaran truncar una carrera universitaria. Por lo que dijo, “es importante que todos los jóvenes nos unamos y levantemos la voz Urge la culminación del campus”.



Numeraria

5 mil 700 alumnos se estima salen de la región o del estado año con año en busca de una universidad publica