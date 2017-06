Joven genera persecución armada por huir del alcoholímetro en Zamora

RED 113 MICHOACÁN/Redacción

Zamora, Mich.- 03 de junio de 2017.- Un joven resultó herido de bala, luego de que intentará huir de un retén instalado por la policía para hacer pruebas de alcoholimetría, popularmente conocido alcoholímetro.

Información recabada por este medio, indica que durante las primeras horas de este sábado, elementos de la Tránsito y Vialidad realizaron el conocido operativo y montaron un retén en el Camino que conduce de Zamora a Jacona, cuando vieron pasar una pick up, gris, a cuyo conductor le marcaron el alto.

No obstante el chofer aceleró y se fue de largo, lo que originó que los uniformados lo persiguieran y pidieran el apoyo de la Policía Michoacán.

Las autoridades accionaron sus armas contra el vehículo en fuga lo que hizo que el conductor parara la unidad en la Avenida Francisco I. Madero.

Ya con la unidad detenida, los uniformados se percataron de que el conductor, identificado como Alejandro C., de 19 años y una muchacha de la que no se tienen los generales tenía lesiones, por lo cual se solicitó el apoyo de Técnicos en Urgencias Médicas.

El joven fue trasladado a la Clínica Juan Pablo Segundo con una herida en el brazo, donde se le mantiene bajo vigilancia policial, en tanto que la dama, no requirió hospitalización debido a que solo recibió un rozón.

El caso también fue notificado a la Fiscalía Regional para que realice las pesquisas correspondientes.