Jefas de familia pueden tramitar su seguro de vida ante SEDESOL

-Hay poca consciencia para registrarse

-25 jefas de familia en Jacona fallecieron este año

Elena Rojas, Jacona

​“Lamentablemente hay poca consciencia por parte de las jefas de familia para tramitar su seguro de vida, piensan que nunca lo van a necesitar, no quieren aceptar la idea de que algún día pueden fallecer y faltarle a sus familiares .Pero es importante prever, pues más vale tenerlo y no ocuparlo, que ocuparlo y no tenerlo”, señaló Lizbeth Espinoza Sandoval, directora de desarrollo social.

​En ese sentido dijo son pocas las jefas de familia que han tramitado su seguro, pues actualmente se tiene un padrón de 300 registradas y el próximo año la meta es por lo menos hacerlo con otras 300 mujeres para que sumen 600 empadronadas.

​Señaló que es importante generar la conciencia en las jefas de familia de contar con este seguro para garantizar tranquilidad económica a sus hijos, una vez que ellas falten; aunado a que, dijo, en el municipio la mayoría de la jefas de familia trabaja en el campo donde se incrementa los riesgos a su salud, “generalmente en todas las familias del municipio se ocupa el trabajo de los dos, por lo que los riesgos se vuelven inminentes para ambos”.

El seguro está dirigido a todas las mujeres, independientemente del estado civil en que se encuentren: casadas, viudas, son madres solteras, “las invitamos a registrarse. Es un seguro que va encaminado a proteger a sus hijos para que tengan algún ingreso económico, en caso de que ellas falten”.

​Indicó los requisitos que deben presentar las mujeres interesadas en registrarse: credencial de elector, CURP de sus menores hijos que se encuentren estudiando y la CURP de alguien que propongan como responsable.

Informó que actualmente están integrando los expedientes de 25 jefas de familia jóvenes de 35 a 50 años que lamentablemente fallecieron este año, en su mayoría a consecuencia de enfermedades crónico-degenerativas y que dejaron beneficiarios, “la importancia de que tramitaron este seguro ante SEDESOL es que sus hijos podrán tener una cobertura económica para que sigan estudiando y para subsanar sus gastos alimentarios”.

El monto económico varía según el número de hijos beneficiarios y de acuerdo al grado escolar en el que se encuentren kínder, primaria, secundaria, e incluso estudios superiores. El recurso que se les brinda a sus beneficiarios, una vez que fallece al madre, lo define SEDESOL en base a lo ya establecido.

“Por ejemplo el abuelo materno se está quedando con cuatro de los menores de una de las jefas de familia que falleció recientemente, va a recibir 48 mil pesos, por indemnización, aparte de un apoyo mensual de tres mil pesos”, dijo.

Cabe señalar que las jefas de familia que fallecieron este año son de diversas colonias: El Arco iris, Tamándaro, La Planta, entre otras, concluyó.

Numeraria

25 jefas de familia en Jacona fallecier