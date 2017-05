Jaguars México con buena presentación en “The magical championship of the world”.

Guillermo Ríos, Zamora

Jaguars México refrendó su status como uno de los mejores equipos al obtener los primeros lugares en distintas categorías dentro el reconocido evento “The Magical Championship of the World”.

Jaguars México, del Instituto de Danza y Animación Deportiva “Escénica” de Zamora, representado por el coach Agustín Verduzco, el pasado fin de semana se consolidó como uno de los mejores equipos de porristas y dance a nivel internacional en el campeonato denominado “The Magical Championship of the world” de la organización COP BRANDS, que se llevó a cabo en Puerto Vallarta, Jalisco los días 17, 18, 19, 20 y 21 del mes en curso, el cual logró reunir a los equipos más destacados de otros países.

Varias fueron las categorías en las que participaron los integrantes de Jaguars México, quienes desempeñaron un papel importante en el escenario, que fue lo que les llevó a obtener los primeros lugares que les consolidan como una de las mejores opciones deportivas en el municipio.

El coach Agustín Verduzco se mostró agradecido al obtener el primer lugar en la categoría de Porrista del año Pewee; Primer lugar en la categoría Team Pewee level 3; Primer lugar en el Team femenil level 4; Segundo lugar en Team Junior; Segundo lugar en Team Pom Prepa; Tercer lugar en Team junior level 3 y Tercer lugar en Team Pom Mixto OPEN, por lo cual refrendó su agradecimiento con los alumnos que dieron muestra de su talento en cada una de sus presentaciones y de igual forma a los padres de familia por apoyar a sus hijos para que este equipo siga haciendo, lo que otros solo pueden soñar.

Fue así como se llevó a cabo este Campeonato Mágico del Mundo, en el que se dieron cita todos los equipos nacionales e internacionales, atletas, coaches y padres de familia.