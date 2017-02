Jacona, sede regional de la entrega de uniformes escolares 2016-2017

-En este municipio beneficiaron a 2 mil 500 niños y jóvenes

Elena Rojas, Jacona

El complejo del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Jacona fue sede regional de la entrega de 3 mil uniformes escolares para niños y jóvenes de los municipios de Jacona, Santiago Tangamandapio, Chavinda , Ixtlán y Zamora, de los cuales 2 mil 500 fueron para niños y jóvenes de la ex villa de las flores pertenecientes a 15 preescolares y 3 secundarias .

El acto fue encabezado por el presidente municipal, Rubén Cabrera Ramírez, quien estuvo acompañado por Arturo Vega Damián, síndico municipal, Rosa Elena Salinas Reyes, regidora de educación, cultura y turismo, así como funcionarios públicos y beneficiados.

El munícipe expresó, “los niños y los jóvenes de Jacona, representan el futuro de nuestro país, por ello es importante que los gobiernos municipales trabajemos fuerte para lograr que cuenten con las herramientas necesarias, de esa manera estudiar y convertirse en profesionistas exitosos”.

Lamentó el edil que “muchas veces hay familias que no pueden llevar a sus hijos a la escuela porque no tienen dinero ni para el camión”.

Recordó las dificultades por las que paso durante su infancia para poder acceder a la educación, “cuando yo era niño, en mi casa éramos 11 hermanos y con mucho sacrificio nos sacaron adelante. Es por ello que entiendo las dificultades que atraviesan los hogares del municipio para mandar a sus hijos a la escuela y, por lo mismo, en el ayuntamiento hemos gestionado proyectos y apoyos con los que podamos facilitar el acceso a la educación a nuestros jaconenses”.

Agradeció al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, quien a través de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), puso a disposición de los estudiantes dichos uniformes, “esto sin duda será una preocupación menos para los padres de familia, quienes no tendrán que sacrificar tanto sus bolsillos, gracias a este apoyo”.

Finalmente dijo, “seguiremos trabajando para que todos los niños y jóvenes de Jacona, puedan continuar con sus estudios, de esa manera en un futuro se conviertan en ciudadanos que empleen su talento al servicio del municipio y de esa manera crezca al igual que el país”.



Numeraria

2 mil 500 uniformes escolares para Jacona