Jacona cierra con finanzas sanas, a pesar del lastre de administración recibida

-Ahorros, racionalización del gasto e incremento en captación de predial, las claves

-POA rebasará los 121 mdp ejercidos, cifra histórica que repercute en obras de impacto como el acceso poniente

-Exhiben voracidad de ex funcionarios municipales al pretender cobrar prestaciones mediante litigios laborales

Carlos González, Jacona

Las finanzas municipales al concluir el presente año podrán calificarse de sanas, luego de que al 31 de agosto del 2015 las autoridades de la presente administración recibieran una deuda de más de 30 millones de pesos y los principales activos, como vehículos y equipos de oficinas en pésimo estado o, en algunos casos, sustraídos por los anteriores responsables, problemáticas que prácticamente fueron subsanadas.

“Es así que nos avocamos a realizar ahorros, como en el consumo de gasolina que nos representó una disminución del 30 por ciento contra lo que gastaba la administración pasada, por ejemplo; así también disciplina y racionalización de los egresos y captación de predial y pago de agua mayor a lo recaudado en administraciones pasadas, lo que permitió a la fecha pagar 22 millones de pesos de los 30 heredados de deuda, el resto en el transcurso de este mes y el próximo los terminamos de liquidar”, destacó Sergio Armando Saucedo, Tesorero Municipal.

En conferencia de prensa realizada en sala de Cabildo, el funcionario admitió que el porcentaje del gasto corriente con respecto al total del presupuesto sigue siendo alto, poco más del 70 por ciento, lo que dificulta tener margen de maniobra para invertirlo en obra y servicios públicos, “si bien la cantidad de personal que hoy tenemos con respecto a la administración anterior sigue igual, en cuanto al monto a pagar lo disminuimos ligeramente de manera global”.

Rubén Cabrera Ramírez, presidente municipal, aprovechó para felicitar al personal de Tesorería por la labor desarrollada para tener finanzas sanas, y reveló que por primera vez, de manera histórica, el Programa Operativo Anual (POA) rebasará los 121 millones de pesos ejercidos, los cuales principalmente son producto de la gestión hecha con el gobierno federal y estatal así como con legisladores federales.

Entre las obras del POA destacó el acceso poniente (que en estos días ponen en marcha los trabajos); el rescate de espacios públicos; los trabajos de techumbre, construcción de salones y arreglo de baños de varias escuelas del municipio; habilitacion de calles para también componer drenajes (como en La Joyita) y rebombeo y perforación de pozos (La Soledad y unidad deportiva).

“Y estamos por comenzar el arreglo de la calle Constitución en la comunidad de El Platanal y la colocación de un tubo de aguas negras en los contornos al CEDECO Mirador de San Pablo, en ambas obras invertiremos 3.5 millones de pesos”, subrayó.

Finalmente Cabrera Ramírez exhibió la voracidad de algunos ex regidores y ex directores municipales que sin tener, dijo, derecho a reclamar algunos conceptos de tipo laboral, demandaron al ayuntamiento.

En esta situación se encuentran Raymundo Rivera, ex director de comunicación social; Jorge Humberto Mena, ex director de relaciones públicas; Rafael Garcilazo, ex director de educación; José Enrique Ruiz, director de desarrollo social; Alberto Puga, director de obras públicas; Miguel Ángel Salmerón, director jurídico; José Cuadra, ex director de aseo público y Luís Duarte, ex oficial mayor, que en conjunto reclaman 241 mil pesos.

Por otra parte, los ex regidores Antonio Plancarte, José Luís Murillo, Carolina Estrada, Ma. Soledad Martínez, Samuel Aguilar y Marco Antonio Nava, quienes reclaman 33 mil pesos para cada uno.