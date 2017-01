Invitan al taller de Zumba, Aerobics y Pilates en el Centro Deportivo Balcones de Jacona

-Serán de lunes a viernes en horario de 9:00 a 11:00 am sin costo.

Francisco Hernández, Jacona

Para dar oportunidad de ejercitación para la ciudadanía en general, ofrecer una opción más para la práctica de deportes aeróbicos, y dar un mejor y mayor uso a los modernos y funcionales espacios del recientemente inaugurado Centro Deportivo Balcones de Jacona, la dirección de Deportes invita a los ciudadanos a que acudan a los talleres de zumba, aerobics y pilates que se imparten en dicho espacio de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 11:00 horas.

Este taller de activación y estimulación física: Zumba, Aerobics y Pilates, es impartido con asesoría de Ana Laura Jiménez Nava, estudiante de Educación Física y las inscripciones se realizan en la oficina de la dirección de deportes, o con la propia instructora los días de práctica en las instalaciones, no es requisito la condición física, ni capacidad deportiva, ya que acudirán para aprender y ejercitar su cuerpo.

Se tiene planeado aceptar a 50 solicitantes para que cuenten con la atención personal y el espacio necesario. Los requisitos son una copia del CURP, llevar ropa cómoda, calzado deportivo (tenis) y una toalla o colchoneta para los ejercicios que no son de pie.