Invitan a Función de Lucha Libre en Ario de Rayón

Francisco Hernández, Zamora

La agrupación Todos Somos Ario, W.A.X New Generation Escuela de Lucha Libre realizó una invitación para la espectacular función del próximo 06 de enero, a partir de las 5:00 p.m. en la Plaza Principal de la tenencia de Ario de Rayón, la cual tendrá la finalidad de recaudar juguetes y repartirlos al final del evento, además de festejar la importante fecha para los niños, con la llegada de los Reyes Magos; asimismo habrá firma de autógrafos y tomarse fotografías antes, durante y posterior al evento.

En la primera lucha estará presentándose Princesa Misteriosa y Bombón Asesino vs Yelin y Sukle; en la segunda lucha en un mano a mano se estará enfrentando Miss Júpiter y Alexxa; en un duelo donde se promete gran espectáculo y enorme técnica acrobática en la lucha semifinal Lobo Plateado, Hijo del Guerrero, Pamela Chu vs Axs, Viwol “El Guerrero”, Black Gore.

En la lucha súper estelar estará la dupla de Centella Cósmica y Arkero Negro vs Cabratel y Wuiglasuky, en un duelo donde el espectáculo está garantizado, el encargado de impartir justicia será el referee “El Sagrado”.