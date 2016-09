Invertirán más de 50 mdp en obras para Tangancícuaro

Lunes , 19 de septiembre de 2016

-Serán aplicados en pavimentación de calles, red de drenaje y alumbrado público

-Gestión de recursos fue clave para fortalecer infraestructura municipal

-Alcalde asegura que van por más para próximo año de actividades



Oscar De La Rosa, Tangancícuaro

Un total de 57 millones de pesos serán invertidos para fortalecer la infraestructura urbana del municipio durante la parte final del año. Los recursos serán aplicados en la pavimentación de 7 calles, en colonias y comunidades, alumbrado público, una escuela y una red de drenaje en la localidad del Sauz de Guzmán.

“Es un cierre importante de actividades para este ciclo. Si lo sumamos a los 50 millones de pesos y lo que tenemos contemplado para la carretera que va de Gómez Farías a San Antonio será una inversión superior a los 120 millones de pesos durante poco más de 1 año que tenemos al frente del Ayuntamiento”, puntualizó el alcalde Arturo Hernández Vázquez.

Comentó que la red de drenaje en el Sauz de Guzmán es una de las obras más importantes porque durante décadas ha sido una de las comunidades no atendidas en ese rubro. Para la obra invertirán 7 millones de pesos que permitirá dotar de la infraestructura a miles de habitantes que ya no tendrán que sufrir por la falta de destino de sus descargas de aguas residuales.

“Durante un año la comunidad recibirá una inyección de recursos por el orden de los 10 millones de pesos, que equivale prácticamente a lo que invertían las administraciones municipales en obra pública en todo el municipio. Además de la red de drenaje contarán con un puente que permitirá comunicar a la población con otras zonas”, explicó.

Para la escuela, que es el Colegio de Bachilleres ubicado rumbo a Patamban, contemplan invertir 10 millones de pesos, que permitirán mejorar las condiciones de infraestructura del espacio a donde acuden a estudiar centenas de jóvenes de diferentes puntos del municipio, principalmente de las comunidades.

Aseguró que siguen a la expectativa de que lleguen los recursos comprometidos por el gobernador Silvano Aureoles Conejo con relación a la construcción de la carretera de Gómez Farías a San Antonio. Son 30 millones de pesos contemplados para hacer la obra con la que pretenden mejorar la comunicación con el municipio de Tlazazalca.

“No ha bajado el recurso de la Federación a las arcas del Estado. Es una situación que se encuentra fuera del alcance del mandatario estatal y no podemos exigir en esas circunstancias porque es no es una situación que dependa directamente del Gobierno de Michoacán”, concluyó.