Invertirá CONAFOR 75 mdp para reforestar zonas degradadas por el fuego

-En esta región, Meseta Purépecha es de las más afectadas

Elena Rojas, Zamora

La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) invertirá 75 millones de pesos (mdp) a través del programa de compensación ambiental para reparar los terrenos y reforestar 3 mil hectáreas de las zonas más degradadas por el fuego, así lo informó Osvaldo Fernández Orozco, gerente estatal de la CONAFOR.

En ese sentido señaló que las áreas más degradadas son: la Meseta Purépecha, Epitacio Huerta, Contepec, Tarecuato y La Cantera, entre otras que fueron deterioradas con el fuego, “en todas esas áreas le estamos invirtiendo con este programa y queremos ampliarlo a que sea más”.

Añadió que los programas que se van a implementar este año se enmarcan en 6 componentes: gobernanza y desarrollo de capacidades, estudios y proyectos, restauración forestal y reconversión productiva, silvicultura a base de transformación, servicios ambientales y plantaciones forestales comerciales.

“El presupuesto para estos programas será definido los días 25, 26 y 27 de este mes que es cuando tenemos reunión los gerentes nacionales en la ciudad de México. Sabemos las condiciones económicas por las que atraviesa el país por ello seguiremos apelando a la gestión para poder avanzar”, indicó.

Recordó que el año pasado iniciaron con un presupuesto de 290 millones y al final de cuentas se logró etiquetar un presupuesto total de 407 millones, “desconocemos si este año será superior el presupuesto. Acordémonos que los mecanismos de reducción presupuestaria por la situación que vive el país puede bajar, pero he ahí donde tenemos nosotros que tener la participación como gerentes”.

“Al termino del día 20 de cada mes se concluye de hacer el pago calendarizado por mes en cada gerencia. Del 20 al 25 absorbe oficinas centrales el recurso y ahí es donde debemos estar nosotros presentes y al pendiente de que estado no gasto su recurso para atraerlo. Nosotros la voluntad que tenemos en Michoacán, por medio del Consejo estatal forestal, es siempre priorizar todos los proyectos, independientemente si tienen factibilidad económica o no, que queden jerarquizados positivamente para en cuando yo este generando la gestión se siga apoyando de manera importante los proyectos”.

Por otra parte señalo que al cierre del 2016 se tuvieron 18 mil 216 hectáreas siniestradas con un total de 822 incendios, “De esas más de 18 mil hectáreas, reforestamos 10 mil, directamente con los programas de la CONAFOR denominados restauración forestal focalizada e integral; así como con el programa de compensación ambiental”.

“Otras cuatro mil fueron cubiertas por el gobierno del estado con la propia planta que produce, el resto se cubrieron con organizaciones no gubernamentales: apoyo social, organismo social, faena de los ejidos y comunidades. Hoy tenemos menos producción de planta”.

“El año pasado tuvimos 22 millones y el decir que tenemos menos no es por el presupuesto, sino es porque ya en la parte del Cutzamala todo lo que es el oriente ya casi tenemos saneados todos los cuerpos poligonales de restauración forestal”, finalizó.

Numeraria

3 mil hectáreas degradadas reforestará CONAFOR