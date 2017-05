Inversión privada, necesaria para construir rellenos sanitarios

-Ayuntamientos no tienen capacidad financiera para ejecutar esas obras

Redacción, Zamora

“En la actualidad la inversión privada es la mejor opción alternativa para continuar con la construcción de rellenos sanitarios en los distintos municipios. Los gobiernos locales no tienen la capacidad financiera para ejecutar este tipo de espacios por lo costoso de las obras y por ello consideramos que pueden echar mano de la participación de empresarios; el reto es convencerlos”, puntualizó Juan Carlos Vega Solórzano, titular de la Procuraduría del Ambiente en Michoacán (PROAM).

Comentó que esa situación ocurre con el relleno sanitario de Zamora, que no cumple con la norma mexicana 083 que habla sobre la correcta operatividad de los rellenos sanitarios a través del manejo de residuos; sin embargo, la falta de recursos es la que impide que pueda funcionar de manera eficiente.

Indicó que a cambio de imponer una sanción han instruido a los municipios para que propongan un plan para la construcción de rellenos sanitarios que pueden ser respaldados por la Secretaría de Medio Ambiente Recursos Naturales y Cambio Climático (SEMARNACC) como ocurre en la mayor parte del Estado.

“La mayoría de los rellenos sanitarios de Michoacán no cumplen con la norma y lo hemos visto a lo largo de diferentes recorridos realizados en la Entidad. Es necesario que busquemos los mecanismos que estén al alcance para que podamos solucionar las inconsistencias detectadas en el proceso”, dijo.

Consideró que con la crisis económica que atraviesan los municipios no es sano llegar con la ley en mano para aplicar una sanción económica, porque de lo contrario lo único que van a lograr es que no alcancen el objetivo de cumplir con la responsabilidad ambiental.

“En el caso de Zamora hay otros asuntos más apremiantes que atender y están relacionados con el tiradero de cáscara de mango, fresa y otros productos agrícolas, por lo que en una primera instancia enfocarán su atención a ese tipo de problemática”, subrayó.

“Debemos buscar los mecanismos que permitan hacer del relleno sanitario un espacio eficiente para que se pueda llevar a cabo el manejo de residuos sólidos y lo vamos a trabajar de manera conjunta con las autoridades competentes”, concluyó.



Numeraria

100 millones de pesos cuesta construir un relleno sanitario