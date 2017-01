Invalidarán cobro de estacionamiento en plazas comerciales de nueva creación

-Cabildo aprobó ajuste a reglamento municipal para que ciudadanos no paguen por ese servicio

-Ley no será retroactiva para espacios que ya funcionan con ese esquema

-Planeación y Desarrollo Urbano será el órgano para atender quejas de ese tipo



Oscar De La Rosa, Zamora

Quedará invalidado el cobro de estacionamiento en plazas comerciales de nueva creación, tras la aprobación que hicieron miembros del Ayuntamiento para hacer los ajustes pertinentes en el reglamento de construcciones donde se establece hacer valer la modificación efectuada desde el Congreso del Estado al Código de Desarrollo Urbano.

A partir de la publicación del acuerdo, en el Periódico Oficial del Estado, los ciudadanos no estarán obligados a pagar estacionamiento en cualquier plaza comercial de nueva creación. En el Congreso del Estado, terminó por modificarse la prohibición del cobro de cuotas para nuevos desarrollos que se establezcan, sin que se aplique de manera retroactiva para lugares que ya se encuentran establecidos.

La medida no podrá aplicar en el desarrollo ubicado en el acceso norte, que alberga tiendas como Liverpool, debido a que la licencia de construcción del espacio fue tramitada desde 2012. Desde la semana pasada comenzaron a cobrar por ese derecho, lo cual comenzó a generar descontento entre los habitantes.

“El tema viene a raíz de una modificación que el Congreso del Estado establece en el Código de Desarrollo Urbano. Los Ayuntamientos están comprometidos a plasmarlo en los reglamentos municipales; trabajamos en coordinación con Planeación y Desarrollo Urbano para modificar los artículos y ser congruentes con el decreto emitido por los legisladores”, puntualizó Iris Macías Mireles, regidora de normatividad municipal.

Aseguró que además la modificación efectuada en el reglamento de construcciones está validada en la actualización del Código de Desarrollo Urbano en donde establece el compromiso de los centros comerciales a ofrecer espacios dignos para zonas de carga y descarga y además el hecho de que los cajones disponibles sean gratuitos para el público, con base en la extensión del espacio, para lo cual hay un tabulador que establece la cantidad de espacios para ese servicio.

Indicó que la modificación en el reglamento de construcciones era una necesidad para validar el tema de regulación del funcionamiento de los centros comerciales, ya que ningún propietario de esos espacios podrá burlar a la ley porque será aplicada de manera equitativa y no quedará hecha a la medida de algún particular.

Recomendó a los ciudadanos exponer sus denuncias en el momento en que sean objeto de alguna violación al respecto. Podrán hacerlo ante la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano, Contraloría Municipal y la Regiduría de Normatividad Municipal.

“Finalmente planeación y desarrollo urbano es el organismo encargado de expedir las licencias correspondientes y tendrá la tarea de hacer la revisión respectiva; sin embargo, no estamos ajenos a escuchar las necesidades y atender a la población en ese rubro. Lo que si necesitamos es que se actúe con prudencia y en un marco legal para aplicar la ley de manera eficiente”, finalizó.



Numeraria

2 plazas comerciales cobran estacionamiento público

1 está ubicada en acceso norte y otra en la zona centro