Intensificaran medidas de seguridad, ante incremento de robos a casas-habitación

Elena Rojas, Jacona

El robo a casas-habitación es la problemática más frecuente de inseguridad en el municipio, misma que incrementó inclusive a plena luz del día, no solamente en fraccionamientos como Riveras del Celio y colonias como Manantiales, Trasierra, sino inclusive en el centro de la ciudad, lamentó el presidente municipal Rubén Cabrera Ramírez.

Por ello dijo intensificaran las medidas de seguridad en el municipio a fin de inhibir a la delincuencia. Entre dichas acciones colocaran 16 botones de emergencia, dispositivos que operan a través de la coordinación del C5 para que este mande la alerta, ya sea a Bomberos, Protección Civil, Seguridad Pública, Cruz Roja, Hospitales, según el servicio de emergencia que se requiera, a efecto de atender con rapidez y eficiencia el llamado de auxilio.

El primer botón ya fue colocado en la secundaria Siervo de la Nación ubicada en Libramiento, “estos fueron gestionados a través del gobierno del estado, pues el gobernador ha mostrado interés en la seguridad de sus municipios”.

El resto de los botones serán colocados en los Colegios Plancarte, Jacona, Ana María, así como empresas y escuelas públicas, “es muy importante que hagan uso de este dispositivo con mucha responsabilidad, para que no se pierda la credibilidad en caso de que requieran realmente de un servicio, porque las falsas alertas conllevan pérdida de tiempo, inversión y de credibilidad”.

Señaló que a la brevedad contrataran a 30 elementos de seguridad, “estamos convocando a los integrantes del pentalón, queremos elementos preparados, trabajadores, responsables y honestos. Actualmente la plantilla de seguridad pública está conformada con 130 elementos, necesitamos 30 más porque en las últimas semanas se han dado de baja el mismo número”.

Indicó que sostendrá una cita con la directora de seguridad pública del estado para solicitarle que no los contraten en otros municipios donde les pagan más, “esa es la principal razón por la que se dan de baja”.

Dijo, “nosotros los apoyamos con los viáticos para que viajen a la capital a realizar su prueba de control y confianza. En el estado nos están exigiendo que no contratemos elementos que no estén evaluados”

De igual forma ayer el edil entregó 24 uniformes (chamarras y credenciales) al mismo número de veladores vecinales a quienes se les instruyó a estar en constante coordinación con los elementos de seguridad pública para inhibir las prácticas delictivas, garantizar más seguridad en casas habitación, locales y en los espacios deportivos del municipio.

Dijo que es importante que vecinos de los fraccionamientos que no cuentan con velador, se organicen para contratar una persona de confianza para la vigilancia, “nosotros nos comprometemos a uniformarlos y capacitarlos”, finalizó.

