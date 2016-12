Insuficientes los 4 mdp de presupueto: CBTIS 52

-Hay carencias y no fluyen los recursos

-Aportación de padres de familia es la que saca a flote la institución

Elena Rojas, Zamora

4 millones de pesos fue el presupuesto ejercido en este 2015-2016 en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTis 52). Sin embargo es insuficiente, pues las necesidades de infraestructura (salones) siguen y no permiten captar más alumnos, al contrario, tienen que rechazar cada año en promedio a 300 jóvenes que desean ingresar al plantel, pues no cuentan con ningún subsidio federal ni estatal, ni municipal; pues todo el recurso ejercido es aportado por los padres de familia.

Así lo informó José Antonio Aguilera Magallón, director del CBTis 52. Esto en el marco de su primer informe de rendición de cuentas 2015-2016, donde detalló de manera trasparente en qué se está ejerciendo el recurso del plantel.

Informó que con dicho presupuesto se realizaron algunas modificaciones a la fachada del plantel, acondicionamiento de áreas verdes con reforestación de árboles y colocación de pasto, pintura en el plantel, rehabilitación de 11 aulas; impermeabilizaron y pintaron edificios, equiparon con 3 computadoras el área de control escolar y se adquirieron lap tops.

De igual forma se rehabilitaran tres laboratorios de análisis clínicos, habrá cambios de tubería, pisos, rehabilitación de ductos de gas, de centros de computo; se agilizar la señal de internet. Con dicho presupuesto también se contrato seguridad y cubren los gastos de operatividad del plantel: luz, teléfono, internet, boletas, impresiones de certificados, etc.

Esto gracias a la aportación de los padres de familia de los 1 mil 885 alumnos que conforman la matricula de las 7 especialidades: ofimática, programación, fuentes alternas de energía, electromecánica, administración, contabilidad y laboratorio de análisis clínicos.

Recalcó que el recurso es insuficiente, ante la falta de apoyo de los 3 niveles de gobierno, pues sigue habiendo necesidades que subsanar en la institución, ya que se requiere de más infraestructura en aulas y así como contar docentes adicionales.

Lamentó que desde 1995 se quitaron los subsidios a los planteles públicos, además de que dijo que ante la situación económica por la que atraviesa el país propicia que la gestión no sea muy favorable.

“Desde el 2014, tenemos un recurso asignado por parte de la subsecretaria de educación media superior y superior, a través del programa de actualización e infraestructura a los planteles, por un monto de 75 mil pesos, mismo que no se ha podido ejercer, que está destinado para adquirir equipamiento tecnológico (cañón fijo, computadoras, pizarrón electrónico, bocinas, etc.) para una aula modelo que ya está en proceso de construcción”, subrayó.

Y es que, dijo finalmente, no se ha podido ejercer el recurso toda vez que fue retirado el dinero por cierres de ejercicios fiscales, “ya nos lo volvieron a proporcionar. Y seguramente el próximo año se estará ejerciendo”.

Numeraria

6 directivos

55 docentes y

32 administrativos y de servicios

15 jubilaciones hubo en 2015-2016, sin embargo ya están cubiertas.