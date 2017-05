Instalarán centros de mediación para resolución de conflictos laborales

-Noemí Ramírez anunció que deberán quedar listos antes de febrero del año entrante

Redacción, Zamora

Serán instaurados centros de mediación para la resolución rápida de conflictos laborales entre obreros y la parte patronal, con el propósito de mejorar las condiciones y que se respeten los derechos ganados por los obreros en materia de seguridad social y de trabajo. Los espacios tendrán que ponerse en funciones a más tardar en febrero del año entrante.

La medida se desprende de los ajustes anunciados por el Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, que comprometerá al Congreso del Estado a trabajar en la materia para brindar certeza en la parte laboral a los trabajadores, informó Noemí Ramírez Bravo, diputada local del distrito VI de Zamora, en el marco del desfile del 1 de mayo efectuado en las principales calles de la ciudad.

“Sabemos que la seguridad social es un aspecto importante porque una de las preocupaciones principales de los trabajadores es la tabla de riesgos de trabajo que ahora es parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), que tendrá que hacer revisiones más constantes sobre los riesgos de trabajo y las enfermedades nuevas que tendrán que inscribirse en el listado de atención, ya que el sueldo o mano de obra de los empleados no es suficiente para pagar un servicio médico particular”, indicó.

Comentó que además los centros de mediación serán el espacio para que el tema de justicia cotidiana cambie de un derecho tripartito a un tema de conciliación donde habrá áreas de mediación y donde los Estados tendrán que trabajar en la materia, ya que se pretende que las demandas transiten ahora por el poder judicial, lo cual tendrá que comprometer a los actores involucrados a empaparse en el tema laboral en la Entidad.

“Por mi cuenta llevaré a cabo un foro en Zamora, en los últimos días de mayo, para informar de cada uno de los ajustes y hacer hincapié en los derechos que se han logrado en el sector obrero para que no se vean afectados con las reformas que únicamente vienen a mejorar las condiciones de los trabajadores”, dijo.

Durante el desfile participaron 18 organizaciones entre obreros afiliados a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), telefonistas y empleados municipales. Se estima que fue un promedio de 3 mil 500 personas las que participaron durante la marcha

“Existe preocupación en los trabajadores precedido por la reforma laboral que se presentó en el Congreso de la Unión a partir del mes de febrero. Uno de ellos es el que está relacionado con la seguridad social porque nos interesa que el sector obrero cuente con las medidas de auxilio necesarias en caso de padecer algún incidente”, puntualizó Martha Ramírez Bravo, secretaria general del sindicato Mártires de Chicago.

Informó que el punto actualmente está en discusión en el Senado de la República y por ello es que las mantas de los trabajadores que participaron en la marcha estaban enfocadas a ese punto, ya que se debe resguardar la integridad física de los trabajadores si el accidente lo sufren durante su estancia en el trabajo o en el trayecto en que van a su centro de labores.

“No nos gustaría que se lesionara ese derecho que tienen los obreros a recibir una seguridad social en una situación de riesgo, ya que no solo es proteger a los trabajadores, sino también a sus familias y pareciera que se quiere coartar ese beneficio económico que reciben de instituciones médicas públicas”, finalizó.

