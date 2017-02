Instalarán brigadas para evitar incendios en zonas cerriles

-Protección Civil y CONAFOR buscarán proteger fauna y flora

Oscar De La Rosa, Zamora

Serán instaladas brigadas de auxilio con el propósito de evitar que se generen incendios en zonas cerriles. La Delegación Regional de Protección Civil y la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) buscarán proteger la fauna y flora de los lugares mencionados, pero principalmente que no haya afectaciones importantes al medio ambiente en esta región.

“El objetivo es procurar que se registre la menor cantidad posible de siniestros, con relación al año pasado. Un incendio puede ocasionar daños importantes porque al existir zonas secas o erosionadas, también son menores las posibilidades de que se genere lluvia en esta región”, puntualizó Manuel Cuadra García, delegado regional de protección civil.

Comentó que los incendios forestales pueden contribuir a que se registre un aumento de temperatura en esta región y por ello es que harán las acciones preventivas suficientes con otras dependencias para vigilar que se mantenga el orden en las zonas.

“La aplicación de sanciones a quienes cometan incendios serán aplicadas por parte de CONAFOR. Sabemos que en esta legislatura se aprobaron sanciones duras para quienes lleven a cabo ese tipo de actos con fines agrícolas, pero no somos el organismo para aplicar alguna medida reactiva”, dijo.

En ese contexto, aseguró que también estarán al pendiente de la quema de pastizales que se genere en los municipios de la región porque la intención es evitar que las quemas se salgan de control y se generen daños importantes en donde se ponga en riesgo la integridad física de la población.

Mencionó que establecerán una coordinación estrecha con los cuerpos de protección civil locales para que en el caso de requerir ayuda, no duden en solicitar la intervención porque se trata de poner a salvo la vida de las personas, pero también de una labor de cooperación para atender cualquier siniestro que se presente.

Concluyó que la temporada de calor se registrará con mayor intensidad hasta el mes de abril, por lo que se mantiene la posibilidad de bajas temperaturas durante los próximos días, debido a que no ha concluido la temporada de frentes fríos en el país.



