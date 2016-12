Instalan en Jacona modulo informativo de atención al migrante

Elena Rojas, Jacona

Del 7 al 16 de Diciembre estará instalado en la plaza principal de la ex villa de las flores un módulo de atención al migrante denominado “Bienvenido paisano”, a efecto de que se les pueda orientar sobre las dudas que puedan tener los connacionales, puesto que en estas fechas decembrinas son numerosos los migrantes que arriban desde los Estados Unidos a esta ciudad y más que esta próxima la feria del migrante del 13 a 18 de este mes, informó Sergio Vega, director municipal del migrante.

A parte de brindarles información, indicó, la finalidad de este módulo es para repartirles una serie de trípticos y folletos elaborados por la secretaría de gobernación y distribuidos por el Instituto Nacional de Migración, que hizo llegar a la dirección del migrante todo este material didáctico.

Entregaran alrededor de 2 mil 500 trípticos con información sobre los servicios y tramites que se realizan en la dirección del migrante, entre los que destacan: traslados de restos humanos, visas humanitaria, B1 o B2 (visa de turista); algunas visas de trabajo como H2A o H2B, traducciones, citas para pasaportes mexicanos, credencial para votar desde el extranjero, asesoría de tramites sobre pensiones y seguro social de los Estaos Unidos, por mencionar algunas.

De igual forma se entregarán 2 mil 200 folletos de Bienvenido paisano, donde se dan a conocer los diversos programas en beneficio de los connacionales, “este folleto contiene toda la información de lo que debe hacer y no debe de hacer un migrante que viene a México. Se trata de una guía detallada donde al migrante se le infirma sobre sus derechos y obligaciones; así como de todo lo que las instituciones de la Republica le ofrecen, con indicaciones, teléfonos y direcciones a dónde acudir.

El horario de atención será de 9 am a 2 pm. Además se brindará información sobre el programa 3×1, que consiste en que por cada aportación que haga un migrante desde los Estados Unidos, es decir, por un peso que aporte cada uno, el ayuntamiento también aporta un peso; así como el estado y la federación, de ahí se deriva el nombre tres aportaciones por cada una que hace el migrante.

“Los migrantes pueden decidir mediante los clubes de migrantes que hay en Estados Unidos, que proyectos desean que se lleven a cabo para sus municipios a través del citado programa cono pueden ser sociales, de infraestructura, pavimentación, electrificación, agua potable, escuelas, becas, economía, salud, etcétera o algún otro a propuesta”, concluyó.

Numeraria

500 hojas sobre las tarifas de los servicios del registro civil, también repartirán en este modulo