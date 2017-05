Instalan delegación de Colegio de Arquitectos en Zamora

Elena Rojas, Zamora

Quedó instalada la delegación de Zamora del Colegio de Arquitectos del Occidente de Michoacán, como presidente fue designado Francisco Avalos Bolaños; como secretario, Víctor Lucatero y como tesorera Laura Méndez Corona, todos ellos profesionistas en el ramo.

El acto se llevó a cabo en las instalaciones de la Casa de Cultura del Valle de Zamora (CCVZ), donde encabezó la toma de protesta de este nuevo consejo directivo Luis David de la Paz Joseph, presidente del Colegio de Arquitectos del Occidente de Michoacán, reconocido por la dirección general de profesiones y por la federación de colegios de arquitectos de la República Mexicana.

De los 52 arquitectos que integran esta agrupación de Zamora y La Piedad, 16 con derecho a voto durante esta asamblea, eligieron por unanimidad e a este consejo directivo, donde solamente se postuló un solo candidato, quien nombró a su secretario, tesorero y demás integrantes de su mesa directiva.

Esta delegación tendrá como atribuciones estar al pendiente de todo lo relacionado con el desarrollo urbanístico de Zamora. En ese sentido, De la Paz Joseph señaló que los principales problemas de desarrollo urbanístico que enfrenta esta ciudad son los cambio de uso de suelo de tierra agrícola, a tierra urbana; la destrucción de los centros históricos y de las casas que tienen cierto valor. Otra de las funciones de esta delegación será el estudio y actualización periódica del reglamento de construcción.

Señaló que a efecto de abatir estas problemáticas se dará independencia a la delegación, “sin embargo como presidente del Occidente estaremos apoyándolos en lo que requieran. Si nosotros no podemos, solicitaremos el apoyo de la federación de arquitectos de la República Mexicana de la regíos 2, que comprende 13 colegios de los estados de Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí y Michoacán (Occidente) y Oriente (Morelia).

Comentó que solicitarán que se incluya una propuesta en la ley general de profesiones a efecto de que el colegio del Occidente pase a ser Colegio Regional de Arquitectos de Michoacán y se zonifique el Occidente, de esa forma se integren municipios como Jiquilpan, Sahuayo, Los Reyes, Cotija, Tocumbo, Jacona, Purépero, Pajacuarán, Zamora, Tanhuato, Ixtlán y ciudades importantes de esta zona y que cada municipio cuente con sus propias delegaciones.

“Y es que por la ley obsoleta de profesiones que tenemos en el estado solamente se permiten dos colegios, por tanto, los profesionistas del estado en este ramo tenemos broncas. En cambio en los estados de Guanajuato y Jalisco, en cada una de sus ciudades importantes se tiene su colegio de arquitectos y no hay problemas ante la toma de decisiones con las autoridades en materia de desarrollo urbano”, indicó Francisco Avalos.

Por ello dijo desde 1993 han estado pugnando porque la citada ley se cambie, toda vez que esta se ha quedado congelada desde hace muchos años.

Avalos Bolaños expresó, “no estamos para dividir el gremio, lo que menos quiere la sociedad y el país es divisiones y peleas inútiles. Buscamos más bien concordancia en objetivos, ideas frescas que beneficien a la sociedad. Todos los arquitectos que han aportado algo al entorno de Zamora deben estar en este colegio, algunos hacen una pequeña casa, otros un hospital, otros somos docentes, investigamos, en fin. Toda acción dentro de la arquitectura es relevante e incide en el bienestar de la gente”.

“Por lo tanto es uno de los gremios más nobles y mal haríamos en no unirnos. El término colegio implica hacer trabajo en equipo, hacer acuerdos y actualizarnos constantemente para incidir de manera positiva en la región, por lo que debemos apostar a la unión del gremio”, concluyó.

Numeraria

52 arquitectos de Zamora y La Piedad