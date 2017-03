Instala Gobernador Consejo Municipal para el Desarrollo Integral de Lázaro Cárdenas

· Conforman el Consejo 78 ciudadanos del ámbito académico, social y empresarial.



· Designa Gobernador Silvano Aureoles a su secretario Técnico, Jesús Melgoza como el encargado de dar seguimiento a cada una de las propuestas del Consejo Municipal.



Lázaro Cárdenas

La participación ciudadana es uno de los principales componentes para generar condiciones de bienestar y seguridad, expresó el Gobernador Constitucional Silvano Aureoles Conejo durante la toma de protesta e instalación del Consejo Municipal para el Desarrollo Integral de Lázaro Cárdenas.



En el patio central de la Presidencia Municipal, el mandatario estatal manifestó que para generar resultados, se requiere la unidad y el compromiso de la ciudadanía, pero también una estrecha coordinación entre los tres órdenes de Gobierno.



Ante los integrantes del Consejo Municipal, así como de autoridades municipales, estatales y federales, Silvano Aureoles manifestó que el interés superior es la ciudadanía y este esquema se enfocará en cuatro ejes: desarrollo social, infraestructura física, inversión productiva y seguridad pública.



Destacó que en Lázaro Cárdenas se debe trabajar con todo el esfuerzo y entusiasmo ante la próxima consolidación de la Zona Económica Especial, lo que dará mayor impulso al municipio, a la región y al estado.



En su mensaje, el Gobernador de Michoacán dijo entender el desencanto que la ciudadanía tiene hacia la clase política, pues en ocasiones no pone la atención adecuada para dar solución a sus demandas; “necesitamos trazar una nueva ruta, en la que los gobiernos se coordinen por encima de colores partidarios y cuestiones ideológicas. Se requiere una coordinación estrecha de los tres ámbitos de Gobierno en el que reconozcamos que las soluciones que la gente necesita no tiene colores partidarios”.



Al referirse a los cuatro ejes antes citados, Aureoles Conejo destacó que en materia de seguridad Lázaro Cárdenas es de los municipios que presentan los índices delictivos más bajos en el estado; sin embargo, no se debe bajar la guardia y debe seguirse trabajando en ello, por lo que dejó en claro que es tarea de la autoridad municipal y del estado brindar las condiciones de paz y tranquilidad a la población.



Reiteró que Lázaro Cárdenas reúne los requisitos para ser el mejor puerto de América Latina y factor de desarrollo social, al tiempo que destacó que el trabajo del Consejo Municipal no debe ser para beneficio personal o de grupos, sino obedecer al bien común del municipio y sus habitantes.



Al designar a su secretario técnico, Jesús Melgoza Velázquez como el encargado de dar segimiento a cada una de las propuestas del Consejo Municipal, se definió que en un periodo de 15 días presentarán el proyecto de desarrollo con los cuatro ejes establecidos.



Asimismo, el Gobernador solicitó elaborar un Plan de Seguridad Pública, además del Acuerdo por la Educación.



Finamente, Silvano Aureoles se comprometió a acudir de manera semanal para revisar de manera personal los avances que se presenten y adelantó que se trabajará de manera cercana en las comunidades y tenencias de Lázaro Cárdenas .



El delegado de la Secretaría de Gobernación (Segob), Enrique Martini Castillo, calificó como acertada la conformación del Consejo Municipal.



Señaló que Lázaro Cárdenas es un punto prioritario para el desarrollo del país, por lo que en el Gobierno de la República “tienen un aliado, tienen un promotor y tienen delegados con quienes se construirán las mejores propuestas”.



El secretario de Gobierno de Michoacán, Adrián López Solís, refirió que este Consejo Municipal es un esquema de organización para el desarrollo integral.



Mientras que el presidente municipal de Lázaro Cárdenas, Armando Carrillo Barragán, destacó que con este modelo es posible trabajar de la mano con la ciudadanía; “con este ejercicio se reduce la distancia entre sociedad y gobierno”.



El representante del Consejo Municipal, Jorge Valente Garibay, aplaudió la determinación del mandatario estatal para tomar en cuenta a la ciudadanía, ya que con este tipo de trabajo se retomará la confianza y se tendrá mayor certeza.



Estuvieron presentes en esta instalación el secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez; el titular de la Sedrua, Francisco Huergo Maurin; la directora general del DIF Estatal, Rocío Beamonte Romero; la titular de la Contraloría del Estado, Silvia Estrada Esquivel; el titular de la Semarnacc, Ricardo Luna García; el responsable de la Sedetum, Sergio Adem Argueta; la secretaria de Turismo, Claudia Chávez López; el titular de la SCOP, José Juan Domínguez López; el secretario del Migrante, José Luis Gutiérrez Pérez; el secretario de Educación, Alberto Frutis Solís.



Así como la delegada de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales en Michoacán, Areli Gallegos Ibarra; el delegado de la Semarnat en Michoacán, Mauro Ramón Ballesteros Figueroa; la delegada de la Profepa en Michoacán, Talía Coria Mendoza; el delegado del IMSS, Román Acosta Rosales; el comandante de la 43 Zona Militar, general Cruz Isaac Muñoz Navarro; el comandante de la 10 Zona Naval, vicealmirante Gonzalo Ortiz Guzmán, además de autoridades de los tres órdenes de gobierno e integrantes de la sociedad civil.