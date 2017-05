Inició torneo de futbol 7 con muchas sorpresas

Guillermo Ríos, Zamora

Con una participación de 32 equipos inició el torneo de Futbol 7, es así que este sábado ya corrió la Jornada uno con el equipo de benjamines que pagan los platos en la primera jornada al caer por una derrota contundente, también se vieron muchas sorpresas con equipos que se reforzaron para pelear las primeras posiciones de este torneo.

Turismos Adanatti vs Dep. Altamira equipos registrador pos primera vez en este torneo mostraron sus ganas en este primer partido al ganar turismo por 9 tantos a 0 Altamira que se ve que juegan bien los muchachos y con el paso de las jornadas darán buenos resultados, también Centro Hemodiálisis vs Mobil 1 Lub Express, dio la sorpresa al vencer a los de Chava Camacho,

El Doc. Vladimir regreso con el pie derecho, Progreso FC vs Activación Express los del Progreso Fc dirigidos por Alexis sin tanto ruido le pegaron a los de Activación express que según llegarían a barrer con todos pero buena bienvenida les dio el Progreso derrotándolos 2 a 0,

Dep. Vázquez que sufrió algunas bajas importantes en su cuadro titular se notó que si le faltan esos elementos pues Vodka Jr, equipo que se ha reforzado con sangre joven hiso que en todo el partido se les complicara, aunque el marcador fue de 4 a 1, le costó trabajo derrotar a los de Chava Oseguera DT. Del Vodka Jr.

Y los que no empezaron muy bien fueron los La Roma que tuvieron un empate contra el DAZA dos a dos y el punto extra se lo llevaron los de La Roma esperemos que a si sigan, Pinturas PPG vs Vergel Jr, marcador mentiroso de 7 a 1 a favor de Pinturas su presidente Miguel Espinoza salió contento, pero jugaron contra un Vergel Jr dirigidos por Iban Morales que no pudo contar con su cuadro titular.

El equipo de Julio Griller´s le pegaron 5 a 0 los de Felipe equipo nuevo Eléctrica Puente, LINCES vs SIRUS MEDICA 7 a 2 a favor de SIRUS y su capitán Carlitos dieron buen paso al vencer a un equipo de LINCES que mostro buen fut bol y se ve que será un equipo que con el paso de las jornadas dará que decir estén pendiente de los LINCES.

Para concluir el Choco hizo su aparición en equipo ARDEM y sabemos que es un jugador que se vende fácil ahora esta temporada empezó asiendo de las suyas al ganarle 10 a 0 a los de Israel que salieron diciendo como que este equipo nos pegó 10 a 0.