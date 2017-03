Inició rehabilitación integral del Centro de Salud Niños Héroes

-75 mil familias del seguro popular podrán disfrutar de mejores instalaciones

Elena Rojas, Zamora

Comenzó la rehabilitación integral del Centro de Salud Niños Héroes a fin de ofrecer espacios dignos tanto para los trabajadores como para los usuarios, informó Jorge Roberto Vázquez Palacios, director de esta unidad.

Indicó que las acciones de rehabilitación contemplan la sustitución de los pisos, quitar las estructuras de madera antiguas, texturización de paredes, colocación de plafones en techos, corrección de materiales eléctricos para evitar situaciones de riesgo, cambio de azulejos en los baños así como las tazas, pintura en interiores y exteriores y un proceso de sanidad en los espacios físicos.

Detalló que en algunas aéreas tenían unos revestimientos de madera que implicaban una situación de riesgo, porque en ellos se depositaban polillas y ácaros, lo que representa una agresión patológica para los procesos respiratorios, “por tanto la dignificación se hace en todos los sentidos pues no solamente se trata de contar con espacios físicos dignos, sino con espacio sanos”.

Prevén que todas estas acciones que se realizan en el primer piso y en la segunda planta de la unidad se concluyan en un lapso de mes y medio, mismas que permitirán que los usuarios se sientan cómodos y se les pueda brindar un mejor servicio en la atención

El entrevistado dijo que estas acciones se desprenden de un compromiso del gobierno del estado a efecto de generar las condiciones óptimas para atender a las 75 mil familias del seguro popular adscritas a esta unidad de primer nivel, toda vez que desde su creación, hace más de 50 años, no se le daba una rehabilitación integral al inmueble, pues solamente hacían mantenimiento con pintura, “por allá de vez en cuando”.

“El gobernador Silvano Aureoles está muy comprometido con el rubro de salud. Por lo que ha estado al pendiente de las gestiones que realizamos los directivos de las diversas unidades de primer nivel de Michoacán. En tiempo y forma presentamos un diagnóstico situacional de este centro de salud para que se atendiera la demanda de contar con instalaciones dignas. Además estas acciones también se realizan gracias a la suma de esfuerzos de diversos benefactores”, resaltó.

Cabe señalar que la rehabilitación se hace en las diversas áreas con que cuenta la unidad: área de vacunación, dental, laboratorio, clínica de heridas, consulta externa, salud mental, servicios amigables de salud, psicología, nutrición, planificación familiar y trabajo social.

“Mi objetivo no es solamente fortalecer la imagen de la unidad, sino también fortalecer los planes, acciones y programas en beneficio de los usuarios. Estoy convencido de que la dignificación implica todo desde un procedimiento administrativo hasta la mejora de la infraestructura”, finalizó.



Numeraria

95 persona laboran en el Centro de salud Niños Héroes