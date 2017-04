Inició la semana de clásicos en la Liga Regional de Beisbol

Guillermo Ríos, Zamora

Después de la semana de receso que tuvo la Liga Regional de Beisbol, este domingo 23 se jugará la jornada 8 del torneo regular donde se vivirán interesantes duelos, clásicos por la cantidad de seguidores y por la rivalidad que representa el deporte de la pelota caliente.

En el primer partido se enfrentarán las novenas de los equipos Torpedos de Zamora vs Cardenales de Ario en el Diamante “Francisco González Ibarra” de la Unidad Deportiva El Chamizal, 12:00 hrs, donde sin duda habrá un lleno total de aficionados que se darán cita para ver este gran juego.

A las 13:00 hrs en la ex villa de las flores los Rojos de Jacona vs Cachorros de la Planta en el Diamante “Ramón Puga Torres” de la Unidad Deportiva “Lázaro Cárdenas”, en un duelo donde la juventud intenta imponerse a la experiencia.

En otro super clásico de la ciudad de los Tlahualiles y del Patrón Santiago, en el campo Olimpia de Sahuayo, se estarán enfrentando los Guerreros vs Aguiluchos a las 15:00 horas, en un duelo donde sacaran chispas los jugadores, buscando la supremacía de la ciudad.

En la meseta Purépecha y donde las cosas están ardiendo, a las 14:00 hrs en el diamante de Nahuatzen se enfrentarán Las Águilas de Nahuatzen vs Gavilanes Atecucario, allí seguramente saldrán volando plumas, por el duelo de aves.

Cabe hacer mención que los Gavilanes de Atecucario son los mandones del grupo A del torneo de la Liga, con 6 juegos ganados y 1 perdido; seguido por los Torpedos de Zamora, con 5 juegos ganados y 2 perdidos; mientras que Aguiluchos de Sahuayo lleva apenas 4 juegos con victoria y 3 juegos con derrota, Águilas de Nahuatzen con apenas 1 duelo ganado y 6 dolorosas derrotas.

En el Grupo B los Cardenales de Ario son los mandamases del torneo con 5 victorias y 2 perdidos; se siguen los Guerreros de Sahuayo con 4 juegos ganados, 2 perdidos y 1 juego empatado; los Rojos de Jacona se encuentran en la tercera posición con 2 juegos ganados, 1 juego empatado y 4 descalabros, los Cachorros de la Planta son el único equipo que no ha conocido la victoria en este torneo.