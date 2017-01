Inició el 2017 y continúa la actividad en el Torneo de Fut 7 Empresarial

Francisco Hernández, Zamora

Comenzó el año y con ello se dio paso a la continuación del Torneo de Fut 7 Empresarial en su jornada 04, algunos equipos mostraron refuerzos, la mayoría tratando de apuntalar algunas líneas y algunos que emigraron de un equipo a otro.

La actividad inició con el encuentro en la cancha uno entre The Scorpions vs Klosters, uno de los equipos que casi cambio todo su cuadro fue The Scorpions de “David”, sufrió el primer descalabro del año ante los de Klosters de “Chuy”, al final logro una victoria de 9 a 1.

En la cancha 2, la escuadra de FC Hermanos vs Mobil 1 Lub Express mostró a estos últimos confiados ante un equipo plagado de juventud, los de Mobil pensaron que iba a ser fácil la victoria pero los muchachos dirigidos por el “Bocho” lo dieron todo en la cancha y al final el marcador apenas fue a favor de Mobil 11 a 8.

Dep. Vázquez siguió con paso firme y ahora la victima fueron los de Vodka Jr, los dirigidos por “Chava”, que no les llegó la gente titular, con los suplentes sacó el partido para quedar 9 a 3; el encuentro de la jornada fue protagonizado por las escuadras de Progreso FC vs Dentadel dando un buen espectáculo a todas sus seguidores y en un encuentro de ida y vuelta los jugadores del Progreso FC marcaron la diferencia, marcador final 3 a 1 a favor de Progreso FC.

Otro de los equipos que sigue dando de qué hablar son los Grillers FC que ahora se enfrentaron al Dep. Cannabis que jugando un partido ríspido en ocasiones, sacaron la casta llevándose los tres puntos a casa con el marcador de 3 a 2.

El equipo del Prof. Arturo sigue con paso firme y ahora su víctima fueron los de “Pochin”, si las Cucarachas fueron aplastadas por los Cachorros AC por marcador de 4 a 1, “Pochin” tendrá que platicar con su gente pues juegan bien pero no tiene alguien que sea certero al momento de culminar las jugadas.

Los Galvancitos sin el tío le pegaron 5 a 0 a los del Prof. Moy el equipo de Atlético Automas, si los Galvancitos sacaron la casta pues los relevos surgieron efecto y la gente que dio todo por el equipo sacaron el marcador Beny, Johan, Dilan, Luis, Miguel, José y Jesús , fueron los protagonistas del encuentro y los de Pinturas PPg fueron derrotados por La Roma por marcador de 4 a 3 , los de Héctor se están poniendo las pilas y los jugadores de la Guadalla les afectaron las posadas pues ahora si aunque por la mínima diferencia pero ya sumando dos derrotas dejándolos en la 4ta posición de su grupo.

OTROS RESULTADOS:

HALCONES DEL DUERO 2 – 8 VERGEL FC REAL ZAMESTA 6 – 6 (1) IGLU SPORTING

DAZA 4 – 5 PESCADERIA HIDALGO BAZAAR JUNIORS 2 – 8 VENADITOS FC

ESPAR INGENIERIA 2 – 0 REAL POMADA PORTUGAL 1 – 3 REC. BARRERA