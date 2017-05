Inicio de temporal de lluvias enciende alarma para atacar dengue

-Reforzarán campañas de limpieza y harán labores de fumigación en colonias

-Aplicarán multas de hasta 3 mil 500 pesos a quienes se resistan a colaborar

-Objetivo es que no se presenten casos durante este año

Oscar De La Rosa, Zamora

El inicio del temporal de lluvias encendió la alarma para poder atacar el problema de dengue en la zona urbana. El estancamiento de agua en los patios de viviendas, así como en los frentes de las casas y lotes baldíos aumenta hasta en 70 por ciento las posibilidades de que se genere el mosquito transmisor de la enfermedad.

“Con el temporal de lluvias estaremos atentos a lo que pueda ocurrir en relación al tema de dengue. Por ello, será un tema prioritario a tratar durante las reuniones del Consejo Municipal de Salud, debido a que no queremos que la situación se salga de control y tengamos brotes importantes como en años pasados”, puntualizó Alejandra Espinoza Aguilera, regidora de salud.

Comentó que la Jurisdicción Sanitaria N° 2 será quien coordine las acciones en relación al tema de dengue. Las brigadas de vectores se harán cargo de colocar al menos 2 mil ovitrampas en diferentes puntos de la zona urbana con el propósito de medir la población del mosquito para atacar en zonas consideradas de alto riesgo.

“Durante el año pasado tuvimos los problemas principalmente en las zonas de Valencia, Colonia Ramírez y La Libertad. Gracias a la intervención oportuna del personal de la jurisdicción sanitaria es que pudimos atender el tema a tiempo y no se generaron brotes importantes en el municipios”, subrayó.

Mencionó que un refuerzo importante será el reglamento que aplicarán para el manejo de residuos y limpieza en los hogares del municipio que consistirá en la aplicación de multas para aquellas personas que se resistan a participar con las disposiciones de limpieza en lotes, baldíos y hogares.

Las multas irán de los 3 mil 500 a los 7 mil pesos, como los estipula el reglamento respectivo. La intención es que las personas atiendan a las recomendaciones emitidas por las autoridades de salud que están involucradas en la aplicación de acciones.

“Los ciudadanos deben ser conscientes de que la mejor manera de atacar el problema de dengue en los hogares es a través de la limpieza de los frentes de su casa, patios y de su entorno urbano, más allá de las acciones de fumigación, que son el último recurso para controlar la enfermedad”, dijo.

Finalmente agregó que la lucha contra el dengue no ha sido una tarea fácil por las dificultades en el convencimiento de las personas para evitar que realicen acciones que sean propicias para generar el mosquito transmisor de la enfermedad.

Numeraria

-70 por ciento aumentan riesgos de que se genere mosquito con lluvias