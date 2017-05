Iniciarán estudios para sanear agua y evitar contaminación del Río Duero

-Destinarán 1 mdp a la obra, la intención es establecer diagnóstico

-Construcción de planta tratadora y colectores estarán sujetas a resultados

Redacción, Tangancícuaro

Iniciarán estudios para sanear el agua y evitar la contaminación del Río Duero con una inversión de 1 millón de pesos. La intención es establecer un diagnóstico certero que permitirá definir si se construye o no una planta tratadora y se instalen colectores para evitar que se genere más daño a uno de los afluentes más importantes en la región.

Los recursos fueron obtenidos derivado de una gestión realizada ante la Comisión Estatal de Aguas y Cuencas (CEAC) del Estado y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), quienes tienen la intención de realizar acciones que permitan cumplir con ese objetivo en la región.

“No podemos emprender obra hidráulica, si no tenemos un estudio certero sobre cada uno de los aspectos que se requieren para hacer las acciones. No daremos un paso adelante en esas obras, si antes no tenemos los resultados que sean arrojados por el diagnóstico”, puntualizó el alcalde de Tangancícuaro, Arturo Hernández Vázquez.

Comentó que durante años han procurado llevar a cabo mejoras para hacer eficiente la calidad de agua que reciben los productores agrícolas a través del Río Duero, es así que consideró que es momento de establecer acciones concretas para avanzar en ese objetivo.

“Por ello es que deseamos partir de una base, ya que es importante para evitar que se generen obras que no brinden un resultado efectivo al cuidado del Río Duero, que es responsabilidad de todos los municipios de la región, el que se lleve a cabo su cuidado”, subrayó.

Agregó que tardarán alrededor de 6 meses en llevar a cabo el diagnóstico y al finalizar buscarán hacer una gestión sólida de recursos para que las obras sean iniciadas antes del año entrante, en donde contemplan restricciones en el otorgamiento de recursos.

“El motivo es que dará inicio el periodo para llevar a cabo el proceso de elecciones y por consecuencia los recursos se restringen para los Ayuntamientos, ya que la intención es evitar que se haga mal uso de ellos”, finalizó.

