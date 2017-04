Iniciarán aplicación de operativos para motociclistas en Tangancícuaro

-Piden portar casco de seguridad y documentación vigente

-No permitirán pasajeros que rebasen capacidad del vehículo

-La intención es proteger integridad de conductores y ocupantes: Alcalde

Oscar De La Rosa, Tangancícuaro

Iniciará la aplicación de operativos para motociclistas en este municipio. Dentro de las medidas principales fue solicitado usar el casco de seguridad que debe ser acorde a las condiciones de los conductores y que traigan la tarjeta de circulación, así como la licencia para conducir vigentes.

Otra de las medidas que será exigida a los conductores de motocicletas es que únicamente lleven a los pasajeros para los que está diseñada la unidad vehicular, lo cual se encuentra estipulado en la tarjeta de circulación, para que no existan dudas con relación al número de ocupantes.

“La única intención de estos operativos es proteger la integridad de los conductores y ocupantes porque no queremos que haya personas lesionadas como consecuencia de la falta de prevención por parte de los conductores de las unidades vehiculares”, puntualizó el alcalde Arturo Hernández Vázquez.

Comentó que los agentes de tránsito que operan en el municipio harán las exhortaciones pertinentes a la población porque el objetivo es que haya un transporte de motocicletas regularizado para que exista un control sobre la situación.

“Recordemos que usar las medidas de prevención necesarias y conducir con prudencia, reduce hasta en un 70 por ciento el riesgo de padecer lesiones severas que puedan generar daños importantes a las personas que en algunas ocasiones terminan en la muerte”, mencionó.

Indicó que las medidas iniciarán a partir de la próxima, por lo que pidió a los conductores de motocicletas, tomar las previsiones necesarias para evitar ser objeto de alguna sanción por parte de los elementos de Tránsito, que estarán distribuidos en diversos puntos del municipio.

“No tenemos un dato exacto sobre el número de motocicletas que circulan en el municipio, lo que sí podemos afirmar es que el medio de transporte ha incrementado en esta localidad y es necesario que podamos regular la actividad que realizan los conductores”, finalizó.

Numeraria

-70 por ciento reducen riesgos de lesiones graves con uso de casco de protección