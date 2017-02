Inician revisiones a negocios para cumplir con medidas de Protección Civil

-La intención es que tengan actualizado su plan de contingencia

-Corren el riesgo de sanción y clausura de no cumplir con medida

-Deben garantizar seguridad a clientes y personal que labora en empresa



Oscar De La Rosa, Zamora

Iniciaron revisiones a cada uno de los establecimientos comerciales para verificar que los locales cuenten con las medidas suficientes para resguardar la integridad física de las personas que acuden a los establecimientos a realizar sus compras, ante una contingencia o desastre natural.

“Queremos que las disposiciones de seguridad se encuentren actualizadas. Invertir en un plan de contingencia tiene un costo variable, pero es una inversión que vale la pena porque además de salvaguardar la vida de las personas, es un requisito obligatorio para que los negocios puedan operar en el municipio”, puntualizó Marco Antonio Elizalde Jiménez, coordinador municipal de protección civil.

Comentó que cuando han llegado a revisiones a los negocios, los propietarios lo toman como una medida de hostigamiento, cuando se trata de que tomen conciencia sobre la importancia que tiene el cuidado de su integridad física y la de sus clientes.

“Nos hemos topado con ese rechazo de los clientes. En 30 por ciento de los casos encontramos esa resistencia a la revisión, pero actuamos con base en el reglamento municipal de Protección Civil para que se nos permita la inspección, aún cuando se trate de establecimientos que tienen más de una década en funciones”, explicó.

Mencionó que quienes evadan la verificación corren el riesgo de ser sancionados con las especificaciones que tiene el reglamento actualmente, pero también de ser clausurados hasta que no cumplan con las medidas de seguridad como son la colocación de extintores, rutas de evacuación y la certificación en protección civil del personal que opera los negocios.

“Deben garantizar su propia seguridad y la de sus clientes para que los riesgos de alguna lesión grave por incendios u otro tipo de acontecimientos se minimicen como parte de la cultura de protección civil que debe imperar en los establecimientos”, dijo.

Finalizó al decir que es importante que los propietarios de los negocios hagan la actualización de su plan de contingencia de manera anual y que revisen de manera constante la vigencia de sus extintores, ya que de lo contrario no son efectivos en el momento de ser usados contra incendios.



Numeraria

60 negocios han revisado durante primeros meses del año